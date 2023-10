Ίλον Μασκ: Χαρακτήρισε «κατάφωρα ρατσιστή» τον πρωθυπουργό της Σκωτίας

Ο Ίλον Μασκ γιόρτασε τον έναν χρόνο από την ημέρα που αγόρασε το Twitter εξαπολύοντας επίθεση στον Σκωτσέζο πρωθυπουργό, Χάμζα Γιουσάφ.

Σε ανάρτησή του, ο Ίλον Μασκ σχολίασε δηλώσεις που είχε κάνει πριν από τρία χρόνια ο Σκωτσέζος πρωθυπουργός, στις οποίες εξηγούσε γιατί υπάρχει «δομικός ρατσισμός» στη Σκωτία.

Ο Γιουσάφ, τότε υπουργός Δικαιοσύνης, είχε εξηγήσει πως στο 99% των συναντήσεων που κάνει, είναι το μόνο λευκό άτομο στην αίθουσα, ενώ είχε αναφέρει πολλά πόστα στην κυβέρνηση και τις δημόσιες υπηρεσίες που υπήρχαν μόνο λευκοί.

Όταν ο Ίλον Μασκ είδε αυτό το βίντεο, σχολίασε «τι κατάφωρα ρατσιστής».

Ο Χάμζα Γιουσάφ έχει γίνει στόχος ρατσιστικών επιθέσεων σε αρκετές περιπτώσεις. Δύο άτομα δήλωσαν ένοχοι για ρατσιστική επίθεση κατά του πολιτικού νωρίτερα φέτος, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι φέρει «προσωπικό συναγερμό επίθεσης» ανησυχώντας τόσο για τη δική του σωματική ακεραιότητα όσο και της οικογένειάς του.

Ο Σκωτσέζος πρωθυπουργός απάντησε στο σχόλιο του Ίλον Μασκ δημοσιεύοντας ένα βίντεο από την κωμική σειρά «Still Game», σημειώνοντας πως «οι ρατσιστές αφρίζουν για την ίδια την ύπαρξή μου».

Racists foaming at the mouth at my very existence.



Me: pic.twitter.com/DsKRWRhnIy