«Not A Bot»: Συνδρομές πολλαπλών ταχυτήτων στο Χ με εντολή Μασκ

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Ίλον Μασκ, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, θα κυκλοφορήσει σύντομα δύο νέα επίπεδα συνδρομών premium.

Μέχρι στιγμής δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες για το πως θα είναι σχεδιασμένη η premium συνδρομή, ωστόσο ο Ίλον Μασκ αυτή την εβδομάδα ξεκίνησε να χρεώνει με ένα επιπλέον δολάριο τους νέους χρήστες στη Νέα Ζηλανδία και τις Φιλιππίνες, δοκιμαστικά.

«Το ένα είναι χαμηλότερο κόστος με όλες τις δυνατότητες, αλλά χωρίς μείωση στις διαφημίσεις, και το άλλο είναι πιο ακριβό, αλλά δεν έχει διαφημίσεις», διευκρίνισε ο Μασκ σε μια ανάρτηση στο X.

