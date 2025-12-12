Το Ιλινόις γίνεται η 12η πολιτεία των ΗΠΑ που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη ευθανασία

Το Ιλινόις έγινε η νεότερη, και συνεπώς η 12η, πολιτεία των ΗΠΑ που επιτρέπει την ιατρικώς υποβοηθούμενη ευθανασία, μετά την υπογραφή σχετικού νόμου από τον κυβερνήτη Τζέι Μπι Πρίτσκερ.

Ο νόμος, γνωστός ως «Deb’s Law», δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες ασθενείς με τελικό στάδιο ασθένειας και προσδόκιμο ζωής έως έξι μήνες να ζητούν από τον γιατρό τους συνταγογράφηση φαρμάκου, το οποίο θα μπορούν να λάβουν οι ίδιοι για να τερματίσουν τη ζωή τους «με τους δικούς τους όρους».

Η νομοθεσία εγκρίθηκε οριακά από τη Γερουσία του Ιλινόις τον Οκτώβριο, αφού είχε προηγηθεί η ψήφισή της από τη Βουλή της Πολιτείας τον Μάιο. Μέχρι την τελευταία στιγμή, υπήρξε έντονο παρασκήνιο πιέσεων τόσο από υποστηρικτές όσο και από πολέμιους του μέτρου.

Ιλινόις: Νόμιμη σε 12 πολιτείες η ιατρικώς υποβοηθούμενη ευθανασία

Με την υπογραφή Πρίτσκερ, το Ιλινόις γίνεται η πρώτη πολιτεία της Μεσοδυτικής Αμερικής που νομιμοποιεί την ιατρική βοήθεια στον θάνατο. Συνολικά, η πρακτική είναι πλέον νόμιμη σε 12 πολιτείες, ενώ άλλες οκτώ εξετάζουν παρόμοια νομοθεσία.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κυβερνήτης ανέφερε ότι επηρεάστηκε βαθιά από τις ιστορίες ασθενών και οικογενειών που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ανίατες ασθένειες, τονίζοντας τη σημασία της «ελευθερίας επιλογής στο τέλος της ζωής».

Ο νόμος προβλέπει αυστηρές δικλίδες ασφαλείας: δύο γιατροί πρέπει να επιβεβαιώσουν ότι ο ασθενής πάσχει από τελική ασθένεια και ότι το προσδόκιμο ζωής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Το φάρμακο πρέπει να ζητείται τόσο προφορικά όσο και γραπτώς, ενώ η λήψη του πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με αυτοχορήγηση. Παράλληλα, οι ασθενείς οφείλουν να έχουν πλήρη ενημέρωση για όλες τις διαθέσιμες επιλογές φροντίδας στο τέλος της ζωής, όπως η παρηγορητική αγωγή, η ανακουφιστική φροντίδα και η αναλγησία.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Γαλλία: Η νομιμοποίηση της υποβοηθούμενης ευθανασίας ψηφίστηκε από την Εθνοσυνέλευση

Ιλινόις: Από πού προκύπτει το νομοθέτημα

Το νομοθέτημα φέρει το όνομα της Ντεμπ Ρόμπερτσον, κοινωνικής λειτουργού από το Λόμπαρντ του Ιλινόις, η οποία διαγνώστηκε με επιθετικό νευροενδοκρινικό καρκίνο και αποτέλεσε κεντρικό πρόσωπο στον αγώνα υπέρ της ιατρικής βοήθειας στον θάνατο από το 2022.

Οι υποστηρικτές του νόμου κάνουν λόγο για ένα μέτρο αξιοπρέπειας και αυτονομίας, σε περιπτώσεις όπου η επιβίωση δεν αποτελεί πλέον επιλογή. Οι αντίπαλοι, από την άλλη, καταγγέλλουν ότι πρόκειται για «κρατικά νομιμοποιημένη αυτοκτονία», εκφράζοντας φόβους για ηθικές και κοινωνικές συνέπειες.

Η υπογραφή του νόμου αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από τα όρια της ιατρικής, της αυτοδιάθεσης και της ευθύνης του κράτους στο τέλος της ανθρώπινης ζωής.

Με πληροφορίες από CBS News

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Υποβοηθούμενη ευθανασία: Εγκρίθηκε σε πρώτο στάδιο το νομοσχέδιο στην Σκωτία