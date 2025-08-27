Η σταρ του Χάρι Πότερ, Μίριαμ Μαργκόλις, εξετάζει την υποβοηθούμενη ευθανασία αν επιδεινωθεί η υγεία της

Η 84χρονη ηθοποιός Μίριαμ Μαργκόλις (Miriam Margolyes), γνωστή για τον ρόλο της ως καθηγήτρια Sprout στη σειρά ταινιών Harry Potter, μίλησε πρόσφατα στο Weekend Magazine για την κατάσταση της υγείας της.

Αποκάλυψε πως θα εξέταζε το ενδεχόμενο της ιατρικά υποβοηθούμενης ευθανασίας, αν έχανε την αυτονομία της.

«Δεν θέλω να περάσω μια αργή και επώδυνη διαδικασία με πόνο και ντροπή», εξηγεί. «Αν πάθαινα εγκεφαλικό που με άφηνε άφωνη, ή αν έχανα πλήρως τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης, ή αν έχανα το μυαλό μου, θα ζητούσα να με κοιμίσουν. Θέλω να παραμείνω ο εαυτός μου, όχι ένα λιγότερο από ό,τι μπορώ να είμαι».

Η ιατρικά υποβοηθούμενη αυτοκτονία δεν είναι νόμιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο τον Ιούνιο το βρετανικό κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ νομοσχεδίου που επιτρέπει σε ασθενείς με τελικό στάδιο ασθένειας και ηλικίας άνω των 18 ετών στην Αγγλία και την Ουαλία να τερματίζουν τη ζωή τους με ιατρική βοήθεια. Το νομοσχέδιο βρίσκεται υπό εξέταση από τη Βουλή των Λόρδων.

Η Margolyes έχει μακρά πορεία ανοιχτής συζήτησης για την υγεία της, αντιμετωπίζοντας μεταξύ άλλων σπονδυλική στένωση και οστεοπόρωση. Πέρυσι αποκάλυψε στο Closer Magazine πως η κινητικότητά της έχει περιοριστεί σημαντικά και είναι εγγεγραμμένη ως άτομο με αναπηρία, χρησιμοποιώντας μπαστούνια, περιπατητήρα και ηλεκτρικό πατίνι, το οποίο απολαμβάνει.

Μεταξύ των αιτιών της επιβάρυνσης της υγείας της αναγνωρίζει και τις δικές της διατροφικές συνήθειες και την έλλειψη άσκησης. «Περιορίστηκα για χάρη του πάθους μου για γλυκά, όπως φουντουκόπαστα ή τσιζκέικ. Δεν έπρεπε να είμαι τόσο άπληστη, έπρεπε να ήμουν πιο δυνατή», εξομολογήθηκε στο British Vogue.

«Έχω προδώσει το σώμα μου», τόνισε επίσης στην ίδια συνέντευξη. «Δεν το φρόντισα. Τώρα χρειάζομαι περιπατητήρα. Λυπάμαι που δεν έκανα γυμναστική. Είναι η πιο μεγάλη σπατάλη χρόνου, αλλά σε κρατάει σε κίνηση. Είμαι ανόητη.»

Παρά τις δυσκολίες, η ηθοποιός παραμένει ενεργή δημιουργικά και πνευματικά, παίζοντας σε κινηματογραφικά και θεατρικά έργα.