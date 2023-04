Ιερουσαλήμ: Σοβαρά επεισόδια στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά - Βομβαρδισμοί στη Γάζα

Βιαιότητες ξέσπασαν εχθές το βράδυ στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά, στην ανατολική Ιερουσαλήμ, ανάμεσα στην ισραηλινή αστυνομία και πιστούς που η ίδια χαρακτήρισε ως «ταραχοποιούς».

Το εν λόγω τέμενος αποτελεί έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους λατρείας του ισλάμ, εγείροντας ετσι ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση. Τα επεισόδια καταγράφονται εν μέσω Ραμαζανιού και ενώ οι Εβραίοι από απόψε γιορτάζουν το Πάσχα τους.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανέφερε πως η επιχείρηση έγινε για να «απομακρυνθούν ταραχοποιοί» που είχαν μπει στον χώρο λατρείας με «πυροτεχνήματα, ρόπαλα και πέτρες» και είχαν σκοπό να «διαταράξουν τη δημόσια τάξη» και να «συλήσουν τον ναό», ενώ φώναζαν «συνθήματα υποκίνησης του μίσους και της βίας». Ωστόσο, παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για ταραχές έπειτα από «βίαιη εκδίωξη» πιστών.

Μιλώντας για «έγκλημα άνευ προηγουμένου», το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς κάλεσε τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης να «πάνε μαζικά στο ισλαμικό τέμενος Αλ Ακσά για να το υπερασπιστούν».

Η ισραηλινή αστυνομία δημοσιοποίησε αποσπάσματα βίντεο στα οποία εικονίζονται εκρήξεις που μοιάζουν να οφείλονται σε πυροτεχνήματα στον χώρο λατρείας, ενώ σιλουέτες διακρίνονται καθώς πετούν πέτρες.

«Καθόμουν σε μια καρέκλα και απήγγειλα [το Κοράνι]», αφηγήθηκε ηλικιωμένη στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ανασαίνοντας με δυσκολία, όταν εισέβαλαν ισραηλινοί αστυνομικοί και «πέταξαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης, μια από τις οποίες με πέτυχε στο στήθος», πρόσθεσε, προτού αρχίσει να κλαίει.

1/9 The Israel Police arrested and removed over 350 individuals that violently barricaded themselves in the Temple Mount, including masked individuals, stone and firework hurlers/throwers, and individuals suspected of desecrating the mosque pic.twitter.com/XT6sXHNBVt