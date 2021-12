Ιαπωνία: Tουλάχιστον 27 νεκροί από πυρκαγιά σε ψυχιατρική κλινική στην Οσάκα

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι πέθαναν από πυρκαγιά που ξέσπασε σε ψυχιατρική κλινική στο κέντρο της Οσάκα στην Ιαπωνία.

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να οφείλεται σε εμπρησμό, σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό NHK.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι τα θύματα υπέστησαν «καρδιοπνευμονική ανακοπή», ένας όρος που χρησιμοποιείται συχνά σε προκαταρκτικές αναφορές πριν επιβεβαιωθεί επίσημα ο θάνατος.

Η αστυνομία πήρε κατάθεση από αυτόπτη μάρτυρα που ανέφερε ότι τη φωτιά έβαλε ηλικιωμένος, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, που επικαλέστηκε πηγές προσκείμενες στην έρευνα που διενεργείται· η εφημερίδα Yomiuri, επικαλούμενη επίσης αστυνομικές πηγές, ανέφερε πως ο άνδρας αυτός μετέφερε σακούλα με εύφλεκτο υγρό μέσα στην κλινική που κατόπιν περιέχυσε κι έβαλε φωτιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε «στις 10:18 (τοπική ώρα) στον τέταρτο όροφο οκταώροφου κτιρίου» όπου έχουν γραφεία και καταστήματα επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής. Διευκρίνισε πως η πυρκαγιά μπόρεσε να κατασβεστεί μέσα σε μισή ώρα αφού έφθασαν δυνάμεις της επιτόπου. Η κλινική είχε ανοίξει λίγη ώρα νωρίτερα, στις 10:00.

Επιτόπου αναπτύχθηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με 70 οχήματα.

Στο κέντρο της Οσάκας, το συγκεκριμένο κτίριο στεγάζει επίσης, μεταξύ άλλων, ινστιτούτο ομορφιάς, κατάστημα ρούχων και σχολή εκμάθησης αγγλικών, ανέφερε το δημόσιο ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Νεαρή αυτόπτης μάρτυρας είπε στη δημόσια τηλεόραση πως είδε μια γυναίκα κρεμασμένη από παράθυρο, καθώς εκλιπαρούσε να τη βοηθήσουν. «Φώναζε ‘σας παρακαλώ, βοηθήστε με’ (...) Έμοιαζε να μην έχει δυνάμεις. Πιθανόν είχε εισπνεύσει μεγάλη ποσότητα καπνού», δήλωσε. «Έβγαινε πολύς μαύρος καπνός (...), ακόμα η οσμή είναι πολύ έντονη», είπε μεσήλικη, άλλη αυτόπτης μάρτυρας.

Το 2008, ο εμπρησμός βιντεοκλάμπ στην Οσάκα είχε στοιχίσει τη ζωή σε 16 ανθρώπους. Ο δράστης καταδικάστηκε σε θάνατο.

Το κτήριο βρίσκεται σε μια πολυσύχναστη εμπορική περιοχή στην Οσάκα.

JUST IN: At least 27 people feared dead after building fire in Osaka, Japan - Kyodo pic.twitter.com/uEo7NUE8QK