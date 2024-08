Ιαπωνία: Ο τυφώνας Σανσάν έχει σαρώσει τη νότια χώρα

Ο τυφώνας Σανσάν έπληξε τη νότια Ιαπωνία με βροχοπτώσεις ρεκόρ και ισχυρούς ανέμους την Πέμπτη, πλημμυρίζοντας πόλεις, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση σε χιλιάδες σπίτια και αναγκάζοντας περισσότερους από τέσσερα εκατομμύρια ανθρώπους να εκκενώσουν τις κατοικίες τους.

Η καταιγίδα - η ισχυρότερη που έπληξε την Ιαπωνία μέσα στο 2024 και έχει σκοτώσει ήδη τρεις ανθρώπους - έφερε ανέμους ισχυρότερους από 11 μποφόρ το βράδυ της Πέμπτης, αντίστοιχούς με την ισχύ ενός ανεμοστρόβιλου κατηγορίας 1.

Ο τυφώνας Σανσάν είχε φτάσει σε ισχύ την κατηγορίας 4 πριν φτάσει στην ξηρά γύρω στις 8 π.μ. στο Κιούσου, το νοτιότερο από τα κύρια νησιά της Ιαπωνίας, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Προβλέπονταν να κινηθεί βόρεια διασχίζοντας το Κιούσου την Πέμπτη και στη συνέχεια να μετατοπιστεί ανατολικά την Παρασκευή και το Σάββατο, κινούμενος περαιτέρω προς την ενδοχώρα και χάνοντας την ισχύ του.

Η καταιγίδα εξασθενούσε καθώς κινούνταν αργά προς την ενδοχώρα, αλλά οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για κατολισθήσεις και πλημμύρες σε πολλές περιοχές της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας. Περισσότεροι από 4,1 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονταν υπό εντολή εκκένωσης σε εθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργικό συμβούλιο της Ιαπωνίας.

🔴JAPAN🇯🇵| Typhoon #Shanshan reached #Japan this Thursday, Aug 29 with gusts of 200 km/h, torrential rains & tornadoes. The #typhoon first hit the Japan's main southern island #Kyushu. Although expected, Shanshan has already caused several victims and significant material damage. pic.twitter.com/Ttrh44Y7qi — Nanana365 (@nanana365media) August 29, 2024

«Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους τυφώνες των τελευταίων ετών, σε έναν νομό που πλήττουν πολλοί τυφώνες κάθε χρόνο», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Κένσεϊ Τομισάκο, αξιωματούχος αντιμετώπισης καταστροφών στο Satsumasendai.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, ο τυφώνας Σανσάν έφερε βροχοπτώσεις που σημείωσαν ρεκόρ. Ορισμένες περιοχές του Κιούσου κατέγραψαν 2,6 μέτρα βροχής σε 48 ώρες.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από κατολίσθηση την Τρίτη που έθαψε το σπίτι τους στο Γκαμαγκόρι, μια πόλη στην κεντρική Ιαπωνία που επλήγη από σφοδρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την καταιγίδα και ένα άτομο αγνοείται, σύμφωνα με το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας, NHK. Σχεδόν 180.000 νοικοκυριά ήταν χωρίς ρεύμα από το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε ο πάροχος υπηρεσιών Kyushu Electric Power Transmission and Distribution.

Η Japan Airlines, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της χώρας, ακύρωσε την Πέμπτη όλες τις πτήσεις από και προς το Ναγκασάκι και επτά άλλες πόλεις που βρίσκονταν στην πορεία της Σανσάν και δήλωσε ότι πολλές πτήσεις από και προς 20 πόλεις της χώρας την Παρασκευή είχαν ήδη ακυρωθεί.

Typhoon flying - it ain’t for everyone. Wheels down in Kagoshima chasing #typhoon #shanshan pic.twitter.com/RoEzH91Ftl — James Reynolds (@EarthUncutTV) August 28, 2024

Η All Nippon Airways ακύρωσε επίσης όλες τις πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί στο διεθνές αεροδρόμιο Κανσάι για την Παρασκευή.

Τα δρομολόγια των τρένων ανεστάλησαν την Πέμπτη για όλο το Kyushu. Πολλές από τις σιδηροδρομικές γραμμές που συνδέουν μεγάλες πόλεις της δυτικής Ιαπωνίας, όπως η Οσάκα, το Κιότο και η Χιροσίμα, ανεστάλησαν επίσης.

#Typhoon #Shanshan Slams #Japan



Typhoon Shanshan slams Southern Japan killing three and thousands without power



The storm has caused widespread damage on Kyushu island, including landslides that have destroyed homes, and an emergency warning has been issued due to the risk of… pic.twitter.com/yVdZLQEhUG — Soumyajit Pattnaik (@soumyajitt) August 29, 2024

Την Τετάρτη, οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για την καταιγίδα στο νομό Καγκοσίμα, υποδεικνύοντας ότι ήταν πιθανή μια μεγάλης κλίμακας καταστροφή, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι προειδοποιήσεις υποβαθμίστηκαν το πρωί της Πέμπτης.

Η Toyota ανακοίνωσε ότι θα διακόψει την παραγωγή και στα 14 εργοστάσιά της στην Ιαπωνία από το βράδυ της Τετάρτης για να προστατεύσει τους εργαζομένους της. Το πρωί της Πέμπτης, η αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε ότι θα παρατείνει την αναστολή μέχρι την Παρασκευή για όλα της τα εργοστάσια εκτός από ένα.

🌀Typhoon #Shanshan moves to a category 3🌀



🇯🇵 Japan issued an emergency alert on Wednesday as Typhoon Shanshan, bringing intense rain and strong winds, moved toward the southwestern area.



"Maximum caution is required given that forecasts are for strong winds, high waves and… pic.twitter.com/U9Zqwwa4kS — Windy.com (@Windycom) August 28, 2024

Με πληροφορίες από New York Times