Ιαπωνία: Χάος και 17 νεκροί από τη σφοδρή χιονόπτωση -Πάνω από 1.000 οδηγοί εγκλωβίστηκαν σε δρόμο, κάποιοι για 40 ώρες

Σφοδρές χιονοπτώσεις, που πλήττουν μεγάλο μέρος της Ιαπωνίας, στοίχισαν τη ζωή σε 17 ανθρώπους τις δέκα τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό κυβερνητικής υπηρεσίας που ανακοινώθηκε σήμερα, ενώ διακοπές της ηλεκτροδότησης σημειώθηκαν σε χιλιάδες νοικοκυριά σε όλη τη χώρα.

Το χιόνι έπεσε άφθονο τις τελευταίες ημέρες στο νησί Χονσού, κατά μήκος της θάλασσας της Ιαπωνίας, καθώς και στο μεγάλο βόρειο νησί Χοκάιντο.

Δεκαεπτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίσθηκαν εξαιτίας της κακοκαιρίας από τις 17 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης πυρκαγιών και καταστροφών.

