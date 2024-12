Ιαπωνία: Aρκούδα σε αμόκ σε σούπερ μάρκετ - «Συνελήφθη» δύο ημέρες μετά

Θανατώθηκε από τις Αρχές στην Ιαπωνία μια αρκούδα που είχε εισβάλει σε σούπερ μάρκετ: Αφού επιτέθηκε σε 47χρονο εργαζόμενο, τον οποίο τραυμάτισε ελαφρά, παρέμεινε για δύο ημέρες εντός του καταστήματος και λεηλάτησε το τμήμα κρεάτων.

Σύμφωνα με τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, το άγριο ζώο εισέβαλε το πρωί του περασμένου Σαββάτου σε σούπερ μάρκετ της πόλης Άκιτα στη βορειοανατολική Ιαπωνία. Η αρκούδα αφού επιτέθηκε στον 47χρονο εργαζόμενο του τμήματος delicatessen, χάθηκε μέσα στο κατάστημα και η αστυνομία αναγκάστηκε να καλέσει επαγγελματίες κυνηγούς για να την εντοπίσουν. Για τη σύλληψη του άγριου ζώου που είχε μήκος ένα μέτρο στήθηκαν παγίδες στις εισόδους του καταστήματος ενώ επιστρατεύτηκε και drone για να βοηθήσει στον εντοπισμό της αρκούδας.

Video from ABS News says that two cage traps have been placed inside an Akita supermarket, but the bear occupying the store has not yet been captured. A drone has been deployed to monitor the situation. pic.twitter.com/1lIk30iUnN https://t.co/S4wXIiK5cJ — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 1, 2024

Scenes from the continuing stand-off between local authorities and a bear that has occupied a supermarket in Akita. The bear has been inside for over a day now.

According to ABS News, "the meat section of the store was ransacked, and the meat on display has disappeared." https://t.co/kKYdy1tr1m pic.twitter.com/UAxc4TbtbX — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 1, 2024

Καθώς η αρκούδα εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ γύρω στις 8:10 το πρωί (τοπική ώρα), δεν υπήρχαν πελάτες εντός του καταστήματος, παρά μόνο 20 υπάλληλοι, οι οποίοι έκαναν προετοιμασίες πριν ανοίξουν τις πόρτες για το κοινό.

Τελικά τη Δευτέρα η αστυνομία ανακοίνωσε πως το ζώο «συνελήφθη» σε μία από τις παγίδες που είχαν στηθεί ανάμεσα σε είσοδο του καταστήματος και σε αποθήκη. Στην παγίδα είχαν τοποθετηθεί μέλι, μήλα και ψωμί ενώ το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα) ο αισθητήρας της παγίδας ενεργοποιήθηκε μόλις η αρκούδα την πλησίασε. Το ιαπωνικό πρακτορείο ειδήσεων Kyodo διευκρίνισε πως το άγριο ζώο ναρκώθηκε πριν θανατωθεί.

There was a bear attack inside a supermarket in Akita city today. A wild bear got inside the store and attacked an employee, who has been hospitalized for minor injuries. The store was evacuated and a livestream shows police & hunters on the scene.pic.twitter.com/NkoUCVXrzA — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) November 30, 2024

Ιαπωνία: 219 επιθέσεις αρκούδων σε ανθρώπους τους τελευταίους 12 μήνες

Οι επιθέσεις αρκούδων στη βόρεια Ιαπωνία, όπου οι οροσειρές και η πυκνή βλάστηση αποτελούν ιδανικό βιότοπο για αυτά τα ζώα, απασχολούν έντονα τις Αρχές τα τελευταία χρόνια. Όμως, η κλιματική αλλαγή έχει συντελέσει στην έλλειψη τροφής για τις αρκούδες στο φυσικό τους περιβάλλον και τα άγρια ζώα αναγκάζονται να εισβάλλουν στις πόλεις για να αναζητήσουν τροφή.

The bear that occupied a supermarket in Akita City for two days and ransacked its meat section has been captured in a cage trap. This is TV news footage of the bear leaving the supermarket (there's a blue tarp over the cage). pic.twitter.com/90fBHCePLa https://t.co/pzWIcbGLXQ — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) December 2, 2024

Οι Αρχές έχουν αναφέρει 219 επιθέσεις αρκούδων σε ανθρώπους, εκ των οποίων οι έξι θανατηφόρες, σε 19 από τους 47 νομούς της χώρας μέσα σε 12 μήνες μέχρι τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους - ο υψηλότερος αριθμός στη «χώρα των χρυσανθέμων» από την περίοδο που υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο.

Το τελευταίο διάστημα έχουν θεαθεί αρκούδες στο εμπορικό κέντρο της πόλης Άκιτα, η οποία έχει πληθυσμό λίγο περισσότερους από 300.000 κατοίκους. Το περασμένο έτος ένας κάτοικος της πόλης έχασε το αυτί του από αρκούδα που του επιτέθηκε μέσα στο γκαράζ της κατοικίας του ενώ άλλη αρκούδα επιτέθηκε σε αρκετούς πολίτες που περίμεναν σε στάση λεωφορείου.

Ο πληθυσμός των αρκούδων αυξάνεται κάθε χρόνο στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Υπολογίζεται πως σήμερα ζουν στην Ιαπωνία 44.000 μαύρες αρκούδες ενώ το 2012 ο πληθυσμός τους ήταν 15.000. Οι αριθμοί αυτοί δεν περιλαμβάνουν τις καφέ αρκούδες Ussuri, που ζουν στη βόρεια νήσο Χοκάιντο και ο αριθμός τους υπολογίζεται κάτω από 12.000. Όμως, ο πληθυσμός των καφέ αρκούδων του βορειότερου νησιού της Ιαπωνίας έχει υπερδιπλασιστεί από τη δεκαετία του 1990.