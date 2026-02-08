ΔΙΕΘΝΗ
Τα μηνύματα του Deepak Chopra στον Έπσταϊν: «Μου βρήκες μια χαριτωμένη Ισραηλινή;»

Ο Ινδοαμερικανός συγγραφέας, μέσω ανάρτησής του στο X, ξεκαθαρίζει πως δεν είχε καμία εμπλοκή στις εγκληματικές ενέργειες του Έπσταϊν

O συγγραφέας Deepak Chopra/Φωτογραφία: X
Ο Ινδοαμερικανός συγγραφέας Deepak Chopra αρνήθηκε κάθε εμπλοκή σε εγκληματική συμπεριφορά, μετά την εμφάνιση του ονόματός του σε έναν τεράστιο όγκο εγγράφων που συνδέονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο 79χρονος Chopra αναφέρθηκε στην υπόθεση, μετά τη δημοσιοποίηση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περίπου τριών εκατομμυρίων αρχείων, τα οποία περιλάμβαναν ανταλλαγές email δεκαετίας μεταξύ του ίδιου και του Έπσταϊν.

Σε δήλωσή του που ανήρτησε στην πλατφόρμα X, υποστήριξε ότι δεν ενεπλάκη ποτέ σε παράνομες δραστηριότητες και ότι η επικοινωνία του με τον Έπσταϊν ήταν περιορισμένη και άσχετη με την κακοποιητική δράση του.

Εκφράζοντας βαθιά θλίψη για τα δεινά των θυμάτων του Έπσταϊν, αναγνώρισε ότι ορισμένα από τα μηνύματα που ήρθαν ξανά στο φως είναι «άκομψα διατυπωμένα» και δήλωσε ότι μετανιώνει για τη γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε, υπό το πρίσμα των εγκλημάτων του Έπσταϊν που αποκαλύφθηκαν αργότερα.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονη κριτική στο διαδίκτυο, κυρίως λόγω του ανεπίσημου και κατά τόπους ωμού χαρακτήρα των email.

Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων του 2017, ο Chopra φέρεται να είπε στον Έπσταϊν: «Ο Θεός είναι μια κατασκευή. Τα χαριτωμένα κορίτσια είναι αληθινά», ενώ σε άλλο μήνυμα τον ρωτούσε αν του είχε βρει μια «χαριτωμένη Ισραηλινή».

Ο Chorpa έγραψε επίσης ότι απολαμβάνει τη συντροφιά «νεότερων, διανοητικά οξυδερκών» γυναικών, προκειμένου να «τις εμπνέει και να τις διεγείρει πνευματικά».

Ο Chorpa, που απέκτησε παγκόσμια φήμη τη δεκαετία του 1990 ως υποστηρικτής της εναλλακτικής ιατρικής και της πνευματικότητας, υποστηρίζει ότι σήμερα επικεντρώνεται στη στήριξη της λογοδοσίας και στην προστασία των επιζώντων.

Με πληροφορίες από The Business Standard

