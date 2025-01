Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ήταν χωρίς επικεφαλής - Ο Μασκ του είχε ζητήσει να παραιτηθεί

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ αποχώρησε από το πόστο του στις 20 Ιανουαρίου, λίγους μήνες αφού ο Έλον Μασκ του ζήτησε να παραιτηθεί και την ημέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε για δεύτερη φορά τα καθήκοντα του προέδρου των ΗΠΑ.

Η απόφαση του Μάικλ Γουίτακερ να παραιτηθεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σημαίνει ότι η FAA θα πρέπει να αντιμετωπίσει μία από τις μεγαλύτερες κρίσεις στην ιστορία της χωρίς έναν επικυρωμένο από το Κογκρέσο ηγέτη.

Γύρω στις 21:00 τοπική ώρα (02:00 GMT) την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου ένα αεροσκάφος της PSA Airlines που πετούσε για λογαριασμό της American Airlines στην πτήση 5432 συγκρούστηκε με ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού καθώς πλησίαζε στο εθνικό αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν.

Το επιβατικό αεροπλάνο που μετέφερε 64 επιβάτες και πλήρωμα διαλύθηκε σε τρία κομμάτια και έπεσε στον ποταμό Ποτόμακ. Στο ελικόπτερο, το οποίο επίσης κατέληξε στα νερά του ποταμού, επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία χαρακτηρίστηκαν ένα «αρκετά έμπειρο πλήρωμα» από τον υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Όπως επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δεν υπάρχουν ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων της σύγκρουσης και οι μονάδες που ψάχνουν στα παγωμένα νερά του ποταμού πλέουν διενεργούν επιχείρηση ανάσυρσης πτωμάτων.

Ο Μάικλ Γουίτακερ διηύθυνε τη FAA για μόλις έναν χρόνο, αλλά τον Δεκέμβριο του 2024 ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί στις 20 Ιανουαρίου, την ημέρα της δεύτερης ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

Πράγματι, έτσι έγινε και κανείς δεν τον έχει αντικαταστήσει ακόμη. Την περασμένη εβδομάδα, ο αεροπορικός ιστότοπος The Air Current ανέφερε ότι ο βετεράνος του κλάδου, Κρις Ρότσελο ορκίστηκε αναπληρωτής διοικητής της FAA, γεγονός που θα τον καθιστούσε de facto επικεφαλής του οργανισμού.

Η αποχώρηση του Γουίτακερ ήρθε αφού ήρθε σε ρήξη με τον Έλον Μασκ, ο οποίος πέρα από ισχυρός άνδρας της SpaceX, είναι και ο εκλεκτός του Τραμπ για το νεοσύστατο υπουργείο «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας».

Τον Σεπτέμβριο ο Γουίτακερ είχε προτείνει πρόστιμα άνω των 600.000 δολαρίων για τη SpaceX, με αποτέλεσμα ο Μασκ να ζητήσει την παραίτησή του και να υποσχεθεί ότι θα υποβάλει μήνυση εναντίον του.

Ο Γουίτακερ, ανέφερε το Space.com τον Σεπτέμβριο, δήλωσε σε επιτροπή του Κογκρέσου ότι τα πρόστιμα ήταν «το μόνο εργαλείο που έχουμε για να πετύχουμε συμμόρφωση σε θέματα ασφάλειας».

Αλλά ο Μασκ είχε συνεχίσει τις επιθέσεις κατά του Γουίτακερ στο X, την περίοδο που έκανε προεκλογική εκστρατεία στο πλευρό του Τραμπ. Στις 17 Σεπτεμβρίου κατηγόρησε την υπηρεσία που διοικούσε ο Γουίτακερ για «παρενόχληση», γράφοντας: «Το διαστημικό τμήμα της FAA παρενοχλεί τη SpaceX για ανοησίες που δεν αφορούν την ασφάλεια, ενώ δίνει συγχωροχάρτι στην Boeing ακόμη και αφού η NASA κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το διαστημόπλοιο τους δεν ήταν αρκετά ασφαλές για να φέρει πίσω τους αστροναύτες».

