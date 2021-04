Την προηγούμενη εβδομάδα, η Τζιλ Μπάιντεν κατέβηκε από το Air Force One φορώντας μια δερμάτινη φούστα, μαύρο σακάκι, ψηλοτάκουνα μποτάκια και ένα καλσόν που εξελίχθηκε σε πρώτο θέμα συζήτησης στα social media.

Το σύνολο της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ προκάλεσε αμφιλεγόμενες αντιδράσεις με πολλούς να διαφωνούν έντονα με την επιλογή του καλσόν, που έκριναν απολύτως ακατάλληλο λόγω της ιδιότητάς της.

«Τηλεφώνησε η Μαντόνα και θέλει πίσω το φτηνιάρικο look της», έγραψε ο podcaster Wayne Dupree, με άλλους να επιτίθενται με μειωτικούς χαρακτηρισμούς όπως «σκουπίδι» και «ντροπιαστικό», κατηγορώντας την Τζιλ Μπάιντεν πως είναι «πολύ μεγάλη σε ηλικία» για μια τέτοια εμφάνιση «Νομίζω ότι η Τζιλ Μπάιντεν έχει μπερδέψει τις διακοπές. Μάλλον πιστεύει ότι είναι Απόκριες. Πόσο είναι ; 70; Είτε έτσι, είτε αλλιώς είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία για διχτυωτό καλσόν και μποτάκια» έγραψε άλλος χρήστης.

Madonna called and wants her trashy look back, Doc.

https://t.co/SFizSkqWL2 — Wayne Dupree Media, LLC (@WayneDupreeShow) April 5, 2021

I think Jill B has the holidays confused.

She must think it's Halloween.

What is she 70? Either way she's much too old for fishnets & stilleto booties. https://t.co/6M0Kj3raPQ — Jenn H (@JHolly517) April 5, 2021

Πολλοί ήταν εκείνοι που έσπευσαν να υπερασπιστούν την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, βρίσκοντας καλαίσθητο το look της, ενώ τόνισαν πως η όλη φασαρία για το «διχτυωτό καλσόν» ήταν εξαρχής άκυρη καθώς η Τζιλ Μπάιντεν φορούσε «καλσόν με δαντέλα» και όχι« διχτυωτό», όπως ανέφεραν ορισμένα tweets.

Dr. Jill Biden rockin those fishnets & booties🔥#FLOTUS pic.twitter.com/MMqRQooosz — Christopher 🇺🇸 Proud Dem (@cwebbonline) April 4, 2021

Image 1 is fishnet stockings. Image 2 is D&G black lace stockings. Do you all get it now? pic.twitter.com/19rr2sDbgf — Shawn Marie Sisler (@sisler_marie) April 5, 2021

Η Τζιλ Μπάιντεν βρίσκεται γενικά στο επίκεντρο της προσοχής ως Πρώτη Κυρία, κάτι που συνέβαινε και στην περίπτωση της Μελάνια Τραμπ, αν και διατήρησε πολύ χαμηλό προφίλ στη διάρκεια της προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Κι ενώ το «FishnetGate», όπως ονομάστηκε, άρχισε να γίνεται trend στα social media, προστέθηκε στη συζήτηση και η πρώην Πρώτη Κυρία, με κάποιους να την επαινούν επιμένοντας πως η Μελάνια θα έδειχνε πολύ καλύτερη με αυτό το καλσόν και άλλους να λένε ότι η Τζιλ Μπάιντεν έχει «φινέτσα» οπότε το φόρεσε εκείνη καλύτερα, ενώ ανέσυραν και παλιά φωτογράφιση της Μελάνια.

I think our FLOTUS, Dr. Jill Biden, wears fishnets better than Melania ever could. She has class. — Kate 🤍 (@ImSpeaking13) April 4, 2021

Wait, so, FLOTUS, Dr. Jill Biden wore fishnets.... But it's fine that Melania posed nude? Gimmie a break...... — Rex Zane 🏴‍☠️ (@rexzane1) April 5, 2021

Republicans criticizing Jill Biden for wearing fishnets can just shut the f*ck up.

By the way, this is Melania Trump. 👇👇 pic.twitter.com/pDe9HTFzWe — Charles Campisi (@1813Doncarlo) April 5, 2021

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που τα ρούχα της Τζιλ Μπάιντεν γίνονται θέμα συζήτησης. Στις 12 Φεβρουαρίου, η Πρώτη Κυρία είχε επισκεφτεί ένα ζαχαροπλαστείο με αφορμή την Γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου και το Twitter ξετρελάθηκε με το scrunchie στα μαλλιά της.

Για την ιστορία και η Μισέλ Ομπάμα είχε γίνει αντικείμενο αρνητικής κριτικής όταν άφησε ακάλυπτα τα χέρια της στην πρώτη της επίσημη φωτογραφία ως Πρώτη Κυρία το 2009.

Με πληροφορίες από Forbes