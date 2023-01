Η Τουρκία αποχώρησε από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την έμφυλη βία

Θύελλα αντιδράσεων είχε ξεσηκώσει στην Τουρκία η απόφαση Ερντογάν να αποσύρει τη χώρα του από τη διεθνή Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την έμφυλη βία.

Αυτή η απόφαση σφραγίστηκε πλέον κι από τα ανώτερα όργανα της χώρας.

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο Επικρατείας της Τουρκίας ενέκρινε την αποχώρηση της χώρας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών. Η απόφαση είχε προκαλέσει γενική καταδίκη από όλο τον κόσμο, και παράλληλα είχε πυροδοτήσει πανεθνικές διαδηλώσεις στη χώρα.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας, λοιπόν, έκρινε «νόμιμη» την αποχώρηση του προέδρου Ερντογάν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Οι γυναικείες οργανώσεις υποστήριζαν ότι το προεδρικό διάταγμα που απομάκρυνε τη χώρα από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ήταν παράνομο, καθώς η Σύμβαση εγκρίθηκε με τη συναίνεση όλων των κομμάτων στο κοινοβούλιο το 2011 και ότι το Σύνταγμα δεν δίνει στον Πρόεδρο την εξουσία να την ακυρώσει.

«Η απόσυρση της Τουρκίας από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης είναι η κορυφή ενός επικίνδυνου αντιδικαιωματικού παγόβουνου. Όμως έχει επίσης ατσαλώσει ακτιβίστριες και ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο να υψώσουν το ανάστημά τους για τα γυναικεία και ΛΟΑΤΙ+ δικαιώματα», είχε δηλώσει η Agnès Callamard, Γαλλίδα ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα και Γενική Γραμματέας της Διεθνούς Αμνηστίας.

Τι αφορά η Σύμβαση

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης προσφέρει νομικό πλαίσιο για την προστασία των γυναικών από τη βία και προωθεί την ισότητα των φύλων μέσω της νομοθεσίας, της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης. Οι τέσσερις βασικές αρχές της σύμβασης, για πρόληψη, προστασία, ποινική δίωξη και συντονισμό των αρχών, αποσκοπούν στην παροχή μιας ολοκληρωμένης δομής για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Ουσιαστικά είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό διεθνές κείμενο που θέτει κριτήρια για την πρόληψη της έμφυλης βίας.

Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2011, τέθηκε σε ισχύ το 2014 και υπογράφηκε από την ΕΕ το 2017. Τα κράτη που την επικυρώνουν πρέπει να ακολουθούν ενδελεχή, δεσμευτικά κριτήρια για την πρόληψη της έμφυλης βίας, την προστασία των θυμάτων και την τιμωρία των αυτουργών.

Σύμφωνα με έρευνα του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για το 2014, μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική βία, σεξουαλική βία, ή και τις δύο μορφές βίας από την ηλικία των 15 ετών και έπειτα. Το 55% των γυναικών έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχληση, ενώ το 11% έχει υποστεί ψηφιακή παρενόχληση. Μία στις είκοσι έχει βιαστεί.

#Turkey's State Council approved the country's withdrawal from the Istanbul Convention for the Protection of Women's Rights.



The Istanbul Convention, among other things, introduces the concept of gender and launches the legalization of same-sex marriages. pic.twitter.com/47AaSbD0Rb