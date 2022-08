Η στιγμή που αετός περνά από τον έλεγχο αεροδρομίου

Μερικές φορές και οι αετοί πετούν με εμπορικές πτήσεις. Κάτι που διαπίστωσαν από πρώτο χέρι επιβάτες που βρίσκονται στο αεροδρόμιο Σάρλοτ Ντάγκλας, στη Βόρεια Καρολίνα.

Πολλοί έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν έναν φαλακρό αετό, που καθόταν στο χέρι του εκπαιδευτή του, να περνά από τον έλεγχο του αεροδρομίου.

Ο ασυνήθιστος επιβάτης ήταν ο Κλαρκ, του World Bird Sanctuary, σύμφωνα με ανάρτηση της υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ.

«Η αεροπορική εταιρεία του μας ενημέρωσε και ελέγξαμε τον ίδιο και τον εκπαιδευτή του», ανέφερε η υπηρεσία. «Ο Κλαρκ είναι εκπαιδευμένος να ανοίγει τα φτερά του και μάλιστα έκανε φιγούρα για λίγο κατά τη διάρκεια του ελέγχου», συμπλήρωσε.

Our special guest was Clark the Eagle with the World Bird Sanctuary, who decided to give his wings a break and fly commercial. His airline notified us and we screened him and his handler. Clark is trained to spread his wings, and even showed off a bit during screening. (2/2) pic.twitter.com/SMkQAo65aQ