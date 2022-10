Η σκηνή στο βίντεο κλιπ «Anti-Hero» της Τέιλορ Σουίφτ που ενόχλησε τους φανς- και την αφαίρεσε

Η Τέιλορ Σουίφτ κυκλοφόρησε, μες στην εβδομάδα, το βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Anti-Hero» από το νέο άλμπουμ «Midnights»- αλλά μια συγκεκριμένη σκηνή ενόχλησε τους φανς της.

Σε ανάρτηση στο Instagram, που δημοσίευσε με την κυκλοφορία του βίντεο, η διάσημη τραγουδίστρια εξήγησε πως το βίντεο κλιπ είναι μια αναπαράσταση των «εφιαλτικών σεναρίων και των σκοτεινών σκέψεων» της που διαδραματίζονται σε πραγματικό χρόνο.

Ωστόσο, μετά την κυκλοφορία του, πολλοί φανς βρήκαν μια από τις σκηνές του βίντεο ενοχλητική. Στη σκηνή, Τέιλορ Σουίφτ κουνούσε το κεφάλι της όταν ανέβαινε σε μια ζυγαριά, η οποία έδειχνε «FAT», απεικονίζοντας φαινομενικά την εσωτερική της αυτοκριτική και το πόσο δύσκολο είναι να την αγνοήσει.

Αλλά αρκετοί θαυμαστές της θεώρησαν πως η συγκεκριμένη σκηνή ότι έχει χαρακτήρα fat-shaming.

Και χθες κάποιοι περισσότερο παρατηρητικοί διαπίστωσαν ότι η έκδοση του βίντεο στο Apple Music δεν περιείχε πλέον τη σκηνή με τη ζυγαριά, αν και η έκδοση στο YouTube εξακολουθεί να την περιλαμβάνει.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram στις 2 Οκτωβρίου, η Τέιλορ Σουίφτ εξήγησε στους φανς της το βαθύτερο νόημα του «Anti-Hero».

«Είναι ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια που έχω γράψει ποτέ», αποκάλυψε. «Δεν νομίζω ότι έχω εμβαθύνει τόσο πολύ στις ανασφάλειές μου με τόσες λεπτομέρειες στο παρελθόν».

Και συνέχισε: «Αυτό το τραγούδι είναι μια πραγματική ξενάγηση σε όλα τα πράγματα που έχω την τάση να μισώ στον εαυτό μου... Μου αρέσει πολύ το "Anti-Hero" γιατί νομίζω ότι είναι πραγματικά ειλικρινές».

Η Τέιλορ Σουίφτ, μαζί με τους Swifties της, έγραψαν ιστορία την περασμένη εβδομάδα.

Αφού κυκλοφόρησε το τελευταίο της στούντιο άλμπουμ «Midnights» την περασμένη Παρασκευή, το είδε να κερδίζει γρήγορα τον τίτλο του άλμπουμ με τα περισσότερα stream σε μία μόνο ημέρα στην ιστορία του Spotify.

«Και πριν καν το ρολόι χτυπήσει μεσάνυχτα στις 22 Οκτωβρίου, η Τέιλορ Σουίφτ έσπασε το ρεκόρ του most-streamed άλμπουμ σε μία μόνο ημέρα στην ιστορία του Spotify. Συγχαρητήρια», έγραψε η υπηρεσία streaming μουσικής στο Twitter.

