Η Σιγκούρνι Γουίβερ θα υποδυθεί μία έφηβη στη νέα ταινία «Avatar: The Way Of Water»

Η Σιγκούρνι Γουίβερ επιστρέφει στο νέο Avatar: The Way Of Water, υποδυόμενη αυτή τη φορά μία έφηβη.

Ενώ ήταν γνωστό ότι η ηθοποιός θα επέστρεφε για το σίκουελ, ο ρόλος της παρέμενε ένα μυστήριο μετά τον θάνατο του χαρακτήρα της, ως Δρ Γκρέις Ογκουστίν, στην πρώτη ταινία του 2009.

Όπως αποκάλυψε το Empire, ο Γουίβερ θα υποδυθεί έναν εντελώς νέο χαρακτήρα την Kiri, την υιοθετημένη έφηβη κόρη του Jake Sully (Sam Worthington) και της Neytiri (Zoe Saldana).

«Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε λίγο πολύ τι νιώθαμε ως έφηβοι», είπε η ηθοποιός. «Σίγουρα εγώ το κάνω αυτό. Ήμουν σχεδόν 1,80 μ. όταν ήμουν 11. Φαντάζομαι ότι η Kiri θα ένιωθε άβολα πολλές φορές. Ψάχνει να βρει ποια είναι» είπε και δήλωσε «ενθουσιασμένη» που της δόθηκε αυτή η πρόκληση από τον σκηνοθέτη Τζέιμς Κάμερον.

Μιλώντας για τον νέο χαρακτήρα που θα υποδυθεί η Γουίβερ, ο Τζέιμς Κάμερον είπε πως: «Ως υποκριτική πρόκληση, είναι μεγάλη. Θα έχουμε μία ηθοποιό 60 ετών που θα υποδύεται έναν χαρακτήρα δεκαετίες νεότερη από την πραγματική βιολογική ηλικία της. Η Σιγκ σκέφτηκε ότι ήταν πολύ διασκεδαστικό».

