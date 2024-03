Η Ρωσία επιτέθηκε με βαλλιστικούς πυραύλους σε Κίεβο, Λβιβ - Η Πολωνία σήκωσε μαχητικά

Η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και την περιοχή Λβιβ στη δυτική Ουκρανία την Κυριακή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Η επίθεση της Ρωσίας στα δυτιά της Ουκρανίας ανάγκασε τις ένοπλες δυνάμεις της γειτονικής Πολωνίας να ενεργοποιήσουν αεροσκάφη για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου κοντά στα σύνορα.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο είπε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram ότι σημειώθηκαν αρκετές εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα αφού τα συστήματα αεράμυνας συμμετείχαν στην απόκρουση της επίθεσης.

Οι δυνάμεις αεράμυνας της Ουκρανίας κατέστρεψαν περίπου δώδεκα πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από τη Ρωσία πάνω από το Κίεβο και κοντά στην πρωτεύουσα, δήλωσε στο Telegram ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν έδειξαν θύματα ή μεγάλες ζημιές ως αποτέλεσμα των επιθέσεων, είπε.

Η Ρωσία σφυροκοπά την Ουκρανία εδώ και μέρες σε επιθέσεις που απεικονίζονται από τη Μόσχα ως εκδίκηση για τις ουκρανικές επιθέσεις κατά τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές της.

«Για το τρίτο πρωί πριν το ξημέρωμα αυτή την εβδομάδα, όλη η Ουκρανία βρίσκεται σε συναγερμό και έχει λάβει συμβουλές να αναζητήσει καταφύγιο», ανάρτησε η πρέσβειρα των ΗΠΑ Μπρίτζετ Μπρινκ στο X νωρίς την Κυριακή.

For the third pre-dawn morning this week, all of Ukraine is under an air alert and has been advised to seek shelter. Russia continues to indiscriminately launch drones and missiles with no regard for millions of civilians, violating international law.