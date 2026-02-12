Η Ρωσία επιχείρησε να «μπλοκάρει εντελώς» το WhatsApp, λέει η Meta

Η Ρωσία επιχείρησε να «μπλοκάρει εντελώς» το WhatsApp, σε μια προσπάθεια να ωθήσει τους χρήστες στη δική της κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή επικοινωνίας, Max, σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που ανήκει στη Meta.

Η εταιρεία δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το κατά πόσο η απόπειρα ήταν επιτυχής ή ποια μέτρα ελήφθησαν για να επιχειρηθεί ο αποκλεισμός της εφαρμογής.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ο Πούτιν θέλει να απαλλαγεί από Whatsapp και Telegram και φτιάχνει νέα εφαρμογή

Μιλώντας στον Guardian, εκπρόσωπος του WhatsApp δήλωσε: «Η προσπάθεια απομόνωσης περισσότερων από 100 εκατομμυρίων χρηστών από την ιδιωτική και ασφαλή επικοινωνία είναι ένα βήμα πίσω και μπορεί μόνο να οδηγήσει σε μείωση της ασφάλειας των ανθρώπων στη Ρωσία. Συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε τη σύνδεση των χρηστών».

Η Ρωσία επιχείρησε να «μπλοκάρει εντελώς» το WhatsApp: Ο στόχος του Κρεμλίνου

Η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του Κρεμλίνου για τη δημιουργία ενός «κυρίαρχου διαδικτύου» – ενός διαδικτυακού χώρου αποκομμένου από τη δυτική τεχνολογία και την «ξένη επιρροή», που θα είναι πιο ευάλωτος στον κρατικό έλεγχο. Σύμφωνα με τους Financial Times, η WhatsApp, η οποία ανήκει στη Meta, έχει τουλάχιστον 100 εκατομμύρια χρήστες στη Ρωσία, καθιστώντας τη, την πιο διαδεδομένη υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων στη χώρα. Οι Financial Times είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι οι ρωσικές αρχές αφαίρεσαν την εφαρμογή από έναν διαδικτυακό κατάλογο που διαχειρίζεται η Roskomnadzor, η ρωσική υπηρεσία παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης.

Η τελευταία ρήξη μεταξύ της Ρωσίας και του WhatsApp έρχεται εν μέσω μιας ευρύτερης καταστολής των κοινωνικών μέσων, με πιο πρόσφατο στόχο το Telegram.

Μέτρα εναντίον της Telegram στη Ρωσία

Η εφαρμογή Telegram αντιμετωπίζει νέους περιορισμούς και πρόστιμα στη Ρωσία για τη φιλοξενία περιεχομένου που αντιτίθεται στις αρχές, σύμφωνα με αναφορές κρατικών και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης την Τρίτη.

Το πρακτορείο ειδήσεων RBC ανέφερε ότι η ρυθμιστική αρχή επικοινωνιών Roskomnadzor σχεδίαζε να περιορίσει την πρόσβαση στο Telegram από την Τρίτη και ότι είχαν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται μέτρα για την επιβράδυνση της πρόσβασης σε αυτό. Η ρυθμιστική αρχή δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Δημοσιογράφοι του Reuters στη Ρωσία ανέφεραν ότι η εφαρμογή εξακολουθούσε να λειτουργεί, αλλά η λήψη βίντεο φαινόταν αργή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ρωσία ανακοίνωσε την επιβολή περιοριστικών μέτρων στο Telegram

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι η Telegram αντιμετωπίζει πρόστιμα έως 64 εκατομμύρια ρούβλια (830.000 δολάρια) σε οκτώ επικείμενες δικαστικές ακροάσεις σε σχέση με φερόμενη παράλειψη κατάργησης πληροφοριών που απαιτούνται από τη ρωσική νομοθεσία.

Η εφαρμογή, που ιδρύθηκε από τον Ρώσο επιχειρηματία Pavel Durov, χρησιμοποιείται από κάθε είδους φορείς ενημέρωσης - συμπεριλαμβανομένου του Κρεμλίνου, των δικαστηρίων, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των διασημοτήτων και της εξόριστης αντιπολίτευσης - για την άμεση διανομή πληροφοριών σε ένα ευρύ κοινό.

Τους τελευταίους μήνες, ωστόσο, οι αρχές έχουν ενισχύσει τους περιορισμούς στις τεχνολογικές πλατφόρμες που εδρεύουν στο εξωτερικό.

Η Ρωσία άρχισε να περιορίζει ορισμένες κλήσεις στο Telegram και το WhatsApp τον περασμένο Αύγουστο, κατηγορώντας τα ότι αρνούνται να μοιραστούν πληροφορίες με τις αρχές επιβολής του νόμου σε υποθέσεις απάτης και τρομοκρατίας. Τον Δεκέμβριο, μπλόκαρε την εφαρμογή βιντεοκλήσεων FaceTime της Apple.

Αυτοί οι περιορισμοί παρέμειναν σε ισχύ.

Πέρυσι, η κυβέρνηση λάνσαρε μια κρατικά υποστηριζόμενη ανταγωνιστική εφαρμογή με την ονομασία MAX, η οποία, σύμφωνα με τους επικριτές, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για παρακολούθηση - ισχυρισμοί που τα κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν απορρίψει ως ψευδείς.

Η Ρωσία είχε προσπαθήσει να μπλοκάρει το Telegram το 2018, αλλά απέτυχε.

Με πληροφορίες από Guradian