ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα η Μπόνι Τάιλερ μετά από επέμβαση στο έντερο

Την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο, με την αρχική ανακοίνωση να αναφέρει ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι η ίδια αναρρώνει

The LiFO team
The LiFO team
ΜΠΟΝΙ ΤΑΙΛΕΡ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΩΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ Facebook Twitter
Η Μπόνι Τάιλερ / Φωτ.: EPA, αρχείου
0

Η Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα επέμβαση στο έντερο, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από εκπρόσωπό της.

Η 74χρονη τραγουδίστρια μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο κοντά στην κατοικία της στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

«Οι γιατροί έθεσαν τη Μπόνι σε τεχνητό κώμα για να βοηθήσουν την ανάρρωσή της», ανέφερε ο εκπρόσωπός της σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Πέμπτη.

«Γνωρίζουμε ότι οι φίλοι και οι θαυμαστές της ανησυχούν και της εύχονται ταχεία ανάρρωση. Ζητούμε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη περίοδο», πρόσθεσε.

Την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο, με την αρχική ανακοίνωση να αναφέρει ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι η ίδια αναρρώνει.

Η Μπόνι Τάιλερ, κατά κόσμον Γκέινορ Χόπκινς, έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία του 1980 με την επιτυχία «Total Eclipse of the Heart», που έφτασε στην κορυφή των charts σε Βρετανία και ΗΠΑ.

Με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της, κυκλοφόρησε επίσης επιτυχίες όπως τα «Holding Out for a Hero», «It’s a Heartache» και «If You Were a Woman (And I Was a Man)».

Η τραγουδίστρια επρόκειτο να πραγματοποιήσει ευρωπαϊκή περιοδεία αργότερα μέσα στη χρονιά, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την κυκλοφορία του τραγουδιού «Lost In France» το 1976. Το πρόγραμμα περιλάμβανε εμφανίσεις σε Μάλτα, Γερμανία, Βρετανία, Αυστρία, Ουγγαρία, Τουρκία και Ρουμανία.

Το 2023 τιμήθηκε με τον τίτλο MBE για την προσφορά της στη μουσική.

Με πληροφορίες από Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Διεθνή / Χανταϊός: Οι βρετανικές αρχές ζητούν καραντίνα 45 ημερών για επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Δύο Βρετανοί βρίσκονται ήδη σε απομόνωση στα σπίτια τους, έπειτα από πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ ένας 56χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ ενώ ο Τραμπ απειλεί: «Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα αρχίσουν»

Η Τεχεράνη μελετά το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις στρατιωτικές πιέσεις και τις απειλές για νέα χτυπήματα
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΪΟΣ

Διεθνή / Χανταϊός: Επιβεβαιώθηκαν τα 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε πως θα υπάρξουν κι άλλα κρούσματα, δεδομένου της περιόδου επώασης της νόσου που μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / ΕΕ: Αποζημιώσεις από αεροπορικές ακόμη και σε ακυρώσεις πτήσεων λόγω καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθούν να υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους επιβάτες ακόμη και όταν ακυρώνουν πτήσεις λόγω έλλειψης ή ακριβού καυσίμου
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Διεθνή / Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η στιγμή που ο καπετάνιος ανακοινώνει τον πρώτο θάνατο - Είναι «από φυσικά αίτια» είπε

Βίντεο από τη στιγμή που ο καπετάνιος του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου καθησυχάζει τους επιβάτες, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι ο εγωισμός του Τραμπ

Οι συνεχείς επιθέσεις και η σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν προκαλούν ανησυχία σε διπλωματικούς κύκλους, που φοβούνται ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών
THE LIFO TEAM
 
 