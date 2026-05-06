Ο Κρίστοφερ Νόλαν γυρίζει την Οδύσσεια. Αλλά πόσο Όμηρο αντέχει το Χόλιγουντ;

The LiFO team
Ο Κρίστοφερ Νόλαν δεν διάλεξε ένα ασφαλές αρχαίο παραμύθι. Διάλεξε την Οδύσσεια: ένα έπος με θάλασσες, τέρατα, θεούς, χαμένους άνδρες, επιστροφή στην πατρίδα, αλλά και σκλαβωμένους ανθρώπους, σφαγές, βίαιη εκδίκηση και μια Ιθάκη που δεν είναι ακριβώς το ήσυχο σπίτι που θυμόμαστε από το σχολείο.

Μετά το νέο τρέιλερ του The Odyssey, η ταινία μοιάζει ήδη με το μεγάλο χολιγουντιανό έπος του καλοκαιριού. Ο Ματ Ντέιμον υποδύεται τον Οδυσσέα, η Αν Χάθαγουεϊ την Πηνελόπη, ο Τομ Χόλαντ τον Τηλέμαχο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον τον Αντίνοο και η Ζεντάγια φέρεται να εμφανίζεται ως Αθηνά.

Το ερώτημα, όμως, δεν είναι μόνο πόσο θεαματική θα είναι η ταινία. Είναι πόσο Όμηρο μπορεί να αντέξει ένα blockbuster της Universal.

Στα πλάνα που έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα εμφανίζονται μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα επεισόδια του έπους: ο Κύκλωπας, η Χάρυβδη, η κάθοδος στον κόσμο των νεκρών, η κρίση στην Ιθάκη και ακόμη ο Άργος, ο σκύλος του Οδυσσέα. Ο Νόλαν φαίνεται επίσης να μην αντιστέκεται στον Δούρειο Ίππο, παρότι η ιστορία του δεν αφηγείται πλήρως στην Οδύσσεια, αλλά εμφανίζεται μέσα από αναφορές και αναδρομές.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο διευθυντής φωτογραφίας Χόιτε φαν Χόιτεμα στα γυρίσματα του The Odyssey.

Δεν είναι τυχαίο. Ο ίδιος έχει πει ότι τον απασχολούσαν για χρόνια εικόνες από έναν ελληνικό μύθο μεγάλης κλίμακας και ειδικά ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να κινηματογραφήσει τον Δούρειο Ίππο. Σε σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη στον Στίβεν Κόλμπερ, είπε επίσης ότι βλέπει την Οδύσσεια ως το αρχικό μη γραμμικό αφήγημα.

Εκεί βρίσκεται η πραγματική συγγένεια του Νόλαν με τον Όμηρο. Η Οδύσσεια δεν είναι μια ευθεία αφήγηση από την Τροία στην Ιθάκη. Τα πιο διάσημα επεισόδιά της, από τον Κύκλωπα και την Κίρκη μέχρι τις Σειρήνες, τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, εμφανίζονται μέσα από αφηγήσεις, αναδρομές, παρεκβάσεις και ιστορίες μέσα στην ιστορία. Ο Οδυσσέας θυμάται, αφηγείται, αποκρύπτει, ξαναχτίζει τον εαυτό του μπροστά σε άλλους.

Για έναν σκηνοθέτη που από το Memento μέχρι το Inception, το Interstellar και το Tenet έχει κάνει τον χρόνο κινηματογραφικό μηχανισμό, η Οδύσσεια δεν είναι απλώς αρχαίο υλικό. Είναι σχεδόν η πρώτη μορφή αυτού που τον απασχολεί πάντα: πώς σπάει μια ιστορία, πώς οργανώνεται η μνήμη, πώς ένας άνθρωπος επιστρέφει στον εαυτό του μέσα από θραύσματα.

Η ταινία, όπως έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος ο Νόλαν, θα ξεκινά στην Ιθάκη χωρίς τον Οδυσσέα, όπως και το ομηρικό έπος. Η ιστορία δεν αρχίζει με τον ήρωα στη θάλασσα, αλλά με την απουσία του: με το σπίτι του σε κρίση, την Πηνελόπη περικυκλωμένη από μνηστήρες και τον Τηλέμαχο να προσπαθεί να καταλάβει τι απέγινε ο πατέρας του.

Από εκεί και πέρα αρχίζει το δύσκολο κομμάτι. Η Οδύσσεια δεν είναι μόνο ένα παραμύθι επιστροφής με τέρατα και θεϊκές παρεμβάσεις. Είναι και ένα κείμενο γεμάτο βία, εξουσία, εκδίκηση, σκλαβιά και άβολες ηθικές ζώνες. Οι περισσότερες παλιότερες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές μεταφορές κράτησαν την περιπέτεια και απέφυγαν τις πιο σκληρές πλευρές του έπους.

Θα δείξει ο Νόλαν τον Οδυσσέα με την Κίρκη και την Καλυψώ όπως εμφανίζονται στο ποίημα; Θα αγγίξει το θέμα των σκλαβωμένων ανθρώπων στο παλάτι της Ιθάκης; Θα κρατήσει τη σφαγή των μνηστήρων σε όλη της τη βία; Και, κυρίως, θα πλησιάσει το πιο σκοτεινό επεισόδιο της επιστροφής: την τιμωρία των γυναικών του παλατιού που είχαν σχέσεις με τους μνηστήρες;

Η παρουσία της Μία Γκοθ στον ρόλο της Μελανθώς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι η ταινία δεν θα αποφύγει εντελώς τις πιο άβολες πλευρές της Ιθάκης. Από την άλλη, πρόκειται για μια τεράστια παραγωγή της Universal, άρα η ισορροπία ανάμεσα στην πιστότητα, το θέαμα και την αντοχή του κοινού θα είναι κρίσιμη.

Ο Νόλαν έχει πει ότι η ελληνική μυθολογία δεν έχει ακόμη μεταφερθεί στο σινεμά με έναν μεγάλο, ακριβό, σύγχρονο στούντιο τρόπο. Αυτό εξηγεί την κλίμακα του The Odyssey. Αλλά το πιο ενδιαφέρον δεν είναι μόνο αν η ταινία θα δείξει εντυπωσιακά τον Κύκλωπα, τη Χάρυβδη ή τις Σειρήνες. Είναι αν θα καταφέρει να κρατήσει τη μορφή και το σκοτάδι του ίδιου του έπους.

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας και η Ζεντάγια ως Αθηνά στο The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν.

Γιατί η Οδύσσεια δεν είναι μόνο η ιστορία ενός άνδρα που επιστρέφει σπίτι. Είναι η ιστορία ενός ανθρώπου που επιστρέφει μέσα από μνήμες, ψέματα, απώλειες, θεϊκές παρεμβάσεις, τέρατα και αφηγήσεις που δεν μπαίνουν ποτέ σε απλή σειρά.

Ίσως γι’ αυτό ο Νόλαν την αντιμετωπίζει όχι απλώς σαν αρχαίο blockbuster, αλλά σαν την πρώτη μεγάλη ταινία που γράφτηκε πολύ πριν υπάρξει το σινεμά.

Με στοιχεία από Guardian

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν έχει νέο τρέιλερ και δείχνει για πρώτη φορά τον Κύκλωπα

Ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει στην Ιθάκη ως Οδυσσέας, ο Ρόμπερτ Πάτινσον απειλεί τον θρόνο ως Αντίνοος και ο Κρίστοφερ Νόλαν ανοίγει για πρώτη φορά το μυθολογικό σκοτάδι της πιο φιλόδοξης ταινίας του.
Ήταν, τελικά, λευκή ή μαύρη η Ωραία Ελένη;

Στο νέο επεισόδιο του «Newsroom» ο Θοδωρής Κουτσογιαννόπουλος μιλάει για τη μεγάλη αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σχετικά με το ζήτημα της «μαύρης» Ωραίας Ελένης που υποτίθεται χρησιμοποιεί ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν στην ταινία του «Οδύσσεια».
«Η τέχνη της Ρωσίας είναι αίμα»: Οι Pussy Riot μπλόκαραν το ρωσικό περίπτερο στη Βενετία

Οι Pussy Riot και η FEMEN διαδήλωσαν έξω από το ρωσικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, καθυστερώντας την πρόσβαση για περίπου μισή ώρα. Η επιστροφή της Ρωσίας στη διοργάνωση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ευρωπαϊκές πιέσεις.
Σαρλότ Γκενσμπούρ, Έντγκαρ Ραμίρες και Άναμπελ Γουάλις σε σατιρική κωμωδία με φόντο την Αντίπαρο

Σε μια πολυτελή βίλα στην Αντίπαρο, οι ειδυλλιακές διακοπές μιας παρέας πλούσιων Βρετανών μετατρέπονται σε χάος, όταν μια φάρσα πάει θεαματικά στραβά. Το Oh, How Fun!, η νέα σατιρική κωμωδία του Αργύρη Παπαδημητρόπουλου, θα παρουσιαστεί στο Marché du Film των Καννών, με πρωταγωνιστές τη Σαρλότ Γκενσμπούρ, τον Έντγκαρ Ραμίρες και την Άναμπελ Γουάλις.
Η Ροσαλία μετατρέπει την pop αρένα σε όπερα, μπαλέτο και τελετουργία

Οι δύο sold out εμφανίσεις της Ροσαλία στο O2 του Λονδίνου προκάλεσαν ενθουσιώδεις κριτικές, με το Lux Tour να περιγράφεται ως ένα απαιτητικό, θεαματικό και ασυνήθιστα φιλόδοξο pop show που ενώνει όπερα, μπαλέτο, techno ένταση, θρησκευτική εικονογραφία και την κλίμακα μιας μεγάλης συναυλιακής υπερπαραγωγής.
Τα όμορφα αγόρια του Hernan Bas ταξιδεύουν σαν να μην υπάρχει κόσμος

Η έκθεση The Visitors ανοίγει στις 7 Μαΐου στο Ca' Pesaro της Βενετίας, με πάνω από 30 νέους πίνακες του Κουβανοαμερικανού καλλιτέχνη. Οι νεαροί άνδρες του Hernan Bas, όμορφοι, αμήχανοι και συχνά ενοχλητικοί, γίνονται η εικόνα μιας εποχής που αγγίζει τον κόσμο σαν τουριστικό προϊόν.
Οι Rolling Stones επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και δεν μοιάζουν έτοιμοι να γίνουν μνημείο

Οι Rolling Stones παρουσίασαν στη Νέα Υόρκη το Foreign Tongues, το εικοστό πέμπτο στούντιο άλμπουμ τους, που κυκλοφορεί στις 10 Ιουλίου με 14 τραγούδια, νέο single, συμμετοχές από Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Στιβ Γουίνγουντ, Ρόμπερτ Σμιθ και Τσαντ Σμιθ, αλλά και υλικό με τον Τσάρλι Γουότς.
Η πορφύρα των αυτοκρατόρων βρέθηκε σε ρωμαϊκά φέρετρα μωρών

Ερευνητές του Πανεπιστημίου του Γιορκ εντόπισαν ίχνη Τύριας πορφύρας και χρυσών νημάτων σε δύο παιδικές ταφές της ύστερης ρωμαϊκής περιόδου, ένα σπάνιο εύρημα που δείχνει πόση φροντίδα και δαπάνη μπορούσε να συνοδεύει ακόμη και τον θάνατο μικρών παιδιών.
Η Αριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία στο Met Gala: Η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου στον θεσμό

Η Ααριάνα Ρόουζ Φίλιπ έγραψε ιστορία ως η πρώτη χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου που παρευρέθηκε στο Met Gala, φορώντας Collina Strada και λέγοντας στη Vogue ότι η μόδα πρέπει να βλέπει τα ανάπηρα άτομα όχι μόνο ως ακτιβιστές, αλλά ως μοντέλα, ταλέντα και δημιουργικές παρουσίες.
Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας για τον Άντονι Μπουρντέν δείχνει τον πιο ανήσυχο μάγειρα της ποπ κουλτούρας

Η A24 κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ του Tony, της ταινίας για τα νεανικά χρόνια του Άντονι Μπουρντέν, με τον Ντόμινικ Σέσα στον ρόλο του μελλοντικού σεφ, συγγραφέα και ταξιδευτή πριν από τη φήμη του Kitchen Confidential.
Η Γάζα δεν είναι μόνο ερείπιο: Μια έκθεση στο Τορίνο ενώνει αρχαία αντικείμενα και σύγχρονες παλαιστινιακές ιστορίες

Η έκθεση Gaza, the future has an ancient heart στη Fondazione Merz παρουσιάζει περισσότερα από 80 αρχαιολογικά αντικείμενα από τη Γάζα μαζί με έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, αναδεικνύοντας την παλαιστινιακή πολιτιστική κληρονομιά ως ζωντανή μνήμη μέσα στον πόλεμο, τον εκτοπισμό και την απώλεια.
Στη Βενετία, η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν θέλει θεατές. Θέλει σώματα

Η πρώτη εν ζωή γυναίκα καλλιτέχνιδα με ατομική έκθεση στις Gallerie dell’Accademia παρουσιάζει στις 6 Μαΐου το Transforming Energy στη Βενετία, ζητώντας από τους επισκέπτες να αφήσουν τα κινητά, να αγγίξουν τα έργα και να συμμετάσχουν σωματικά στην εμπειρία
