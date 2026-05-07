Η Μπόνι Τάιλερ αναρρώνει μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση

Η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο.

Η 74χρονη σταρ νοσηλεύεται στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διαθέτει κατοικία.

Ένας εκπρόσωπος δήλωσε: «Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένειά της, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν για αυτή την είδηση και θα της εύχονται πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

Η επιτυχία της Μπόνι Τάιλερ

Γεννημένη ως Γκέινορ Χόπκινς η τραγουδίστρια με την ιδιαίτερη φωνή έγινε διεθνώς γνωστή με το Total Eclipse of the Heart το 1983.

Σαράντα τρία χρόνια μετά, το τραγούδι εδραίωσε τη θέση του στην ιστορία ξεπερνώντας το όριο του ενός δισεκατομμυρίου αναπαραγωγών στο Spotify.

Κυκλοφόρησε το πρώτο της single, το «Lost in France», το 1977. Όμως, ήταν το «Total Eclipse of the Heart», πέντε χρόνια αργότερα, που άλλαξε τη ζωή της.

Μια ραδιοφωνική έκδοση διάρκειας τεσσάρων λεπτών κατέκτησε τον κόσμο, με τη μπαλάντα να παραμένει για δύο εβδομάδες στο νούμερο ένα των βρετανικών charts και για τέσσερις εβδομάδες στις ΗΠΑ.

Η Τάιλερ, που έχει προταθεί για Grammy, έχει μια σειρά από άλλες επιτυχίες, συμπεριλαμβανομένου του «Holding out for a Hero».

Εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013, και μια δεκαετία αργότερα τιμήθηκε με τον τίτλο του Μέλους του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (MBE) για τις υπηρεσίες της στη μουσική.

Η Τάιλερ πρόκειται να εμφανιστεί στη Μάλτα και τη Γερμανία αργότερα αυτό το μήνα, και η επερχόμενη περιοδεία της περιλαμβάνει επίσης συναυλίες σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στην Αυστρία, την Ουγγαρία, την Τουρκία και τη Ρουμανία.

Με πληροφορίες από BBC