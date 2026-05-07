Οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να αποφυλακίσει τη νομπελίστρια Ναργκίς Μοχαμαντί

Η Ιρανή ακτιβίστρια νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες με την κατάστασή της να θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη

Η Ναργκίς Μοχαμαντί/Φωτ. αρχείου
Οι ΗΠΑ κάλεσαν σήμερα το Ιράν να αποφυλακίσει την 54χρονη Ναργκίς Μοχαμαντί, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, καθώς υποστηρικτές της προειδοποιούν πως η ζωή της διατρέχει άμεσο κίνδυνο λόγω της επιβαρυμένης υγείας της.

«Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και λαμβάνει απολύτως ανεπαρκή φροντίδα. Καλούμε το ιρανικό καθεστώς να την απελευθερώσει αμέσως και να της παράσχει την απαιτούμενη ιατρική φροντίδα. Ο κόσμος παρακολουθεί», υπογραμμίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αρμόδιος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Ράιλι Μπαρνς, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Η Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης το 2023 ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Όπως έγινε γνωστό, υπέστη έμφραγμα στα τέλη Μαρτίου και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο βορειοδυτικό Ιράν την 1η Μαΐου καθώς η υγεία της παρουσίαζε ραγδαία επιδείνωση, σύμφωνα με την οικογένειά της.

Την κρισιμότητα της κατάστασής της επιβεβαίωσε ο αδελφός της Μοχαμαντί μιλώντας στο Reuters. Ο ίδιος τόνισε πως η αδελφή του χρειάζεται επειγόντως εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση μιας απειλητικής για τη ζωή καρδιακής πάθησης.

«Υποφέρει από έντονους πονοκεφάλους, ναυτία και πόνους στο στήθος. Αυτό είναι που μας ανησυχεί περισσότερο - η καρδιά της», δήλωσε ο Χαμιντρέζα Μοχαμαντί.

Όπως είπε, το επαρχιακό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται δεν μπορεί να της προσφέρει την κατάλληλη φροντίδα.

«Όλοι οι ειδικοί πιστεύουν ότι η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο και ότι χρειάζεται τουλάχιστον έναν μήνα μακριά από τις συνθήκες της φυλακής για να λάβει σωστή θεραπεία», ανέφερε.

«Χρειάζεται τους δικούς της γιατρούς, εκείνους που έχουν πραγματοποιήσει στο παρελθόν τις επεμβάσεις της και γνωρίζουν ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα», πρόσθεσε.

