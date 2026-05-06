Μπίλι Άιλις: «Σφίγγω τα χέρια μου όλη την ώρα» - Η εξομολόγηση για το σύνδρομο Τουρέτ

Η δημοφιλής τραγουδίστρια περιέγραψε με ειλικρίνεια την καθημερινότητά της και το πώς διαχειρίζεται τα συμπτώματα, ειδικά σε δημόσιες εμφανίσεις

Φωτ. αρχείου Μπίλι Άιλις / EPA
Η Μπίλι Άιλις μίλησε ανοιχτά για το πώς είναι να ζει κανείς με το σύνδρομο Τουρέτ, κατά τη διάρκεια της συζήτησής της με την Amy Poehler στο podcast Good Hang.

Η Μπίλι Άιλις, η οποία έχει αποκαλύψει πως διαγνώστηκε σε ηλικία 11 ετών, περιέγραψε με ειλικρίνεια την καθημερινότητά της και το πώς διαχειρίζεται τα συμπτώματα, ειδικά σε δημόσιες εμφανίσεις.

Όπως εξήγησε, έχει κυρίως φωνητικά τικς, τα οποία προσπαθεί να κρατά όσο το δυνατόν πιο διακριτικά, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται σε συνεντεύξεις.

«Υπάρχει κάτι που λέγεται καταστολή. Όταν είμαι σε συνέντευξη κάνω ό,τι μπορώ για να τα συγκρατήσω συνεχώς», ανέφερε, προσθέτοντας πως μόλις απομακρύνεται από τον χώρο, χρειάζεται να τα εκτονωθεί.

Μπίλι Άιλις: «Αν δεν βλέπεις τα γόνατά μου ή τους αγκώνες μου, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα»

Η ίδια μίλησε και για το πώς αυτό γίνεται αντιληπτό από τους άλλους. Όπως είπε, πολλές φορές οι γύρω της δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ενώ στην πραγματικότητα τα τικς συνεχίζονται διαρκώς, ακόμα και όταν δεν είναι ορατά.

«Αν δεν βλέπεις τα γόνατά μου ή τους αγκώνες μου, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα», εξήγησε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι συχνά σφίγγει τα χέρια της και προσπαθεί να μην αποσπά την προσοχή όταν βρίσκεται στην κάμερα.

Η Μπίλι Άιλις έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την εμπειρία της με το σύνδρομο Τουρέτ, όπως στην εμφάνισή της στην εκπομπή του David Letterman το 2022, όπου είχε τονίσει πως πολλοί παρερμηνεύουν τα τικς της ως κάτι χιουμοριστικό, κάτι που την έχει ενοχλήσει ιδιαίτερα.

Όπως έχει περιγράψει, το σύνδρομο Τουρέτ είναι μια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχους που δεν μπορούν να ελεγχθούν εύκολα.

Με πληροφορίες από Complex

 
