ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν τη σύναψη προσωρινής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου

Τι προβλέπουν τα τρία στάδια της συμφωνίας

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ/Φωτ. αρχείου: EPA
Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πλησιάζουν σε μια προσωρινή συμφωνία για την παύση του πολέμου, ανέφεραν πηγές και αξιωματούχοι την Πέμπτη, με την Τεχεράνη να εξετάζει μια πρόταση που θα σταματούσε τις εχθροπραξίες αλλά θα άφηνε τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα άλυτα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμπέρασμα σχετικά με το υπό διαμόρφωση σχέδιο, το οποίο, σύμφωνα με τις πηγές, βασίζεται σε ένα βραχυπρόθεσμο μνημόνιο αντί για μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία, υπογραμμίζοντας τις βαθιές διαφωνίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι ελπίδες ότι ακόμη και μια μερική συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ έχουν ήδη επηρεάσει τις αγορές, με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν ξανά λόγω προσδοκιών ότι οι διαταραχές στην προσφορά θα μειωθούν και τις παγκόσμιες μετοχές να διατηρούνται σε ιστορικά υψηλά.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν περιορίσει τις φιλοδοξίες για μια συνολική συμφωνία, καθώς παραμένουν οι διαφωνίες, ιδιαίτερα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν - συμπεριλαμβανομένης της τύχης των αποθεμάτων υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου και του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο η Τεχεράνη θα σταματούσε τις πυρηνικές δραστηριότητες.

Αντί γι’ αυτό, εργάζονται προς μια προσωρινή συμφωνία που αποτυπώνεται σε ένα μονοσέλιδο μνημόνιο και έχει στόχο να αποτρέψει την επιστροφή στη σύγκρουση και να σταθεροποιήσει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ, ανέφεραν οι πηγές και αξιωματούχοι. «Η προτεραιότητά μας είναι να ανακοινώσουν οριστικό τέλος του πολέμου και τα υπόλοιπα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν όταν επιστρέψουν σε άμεσες συνομιλίες», δήλωσε ανώτερος Πακιστανός αξιωματούχος που συμμετέχει στη μεσολάβηση μεταξύ των δύο πλευρών στο Reuters.

Τα τρία στάδια της προσωρινής συμφωνίας

Το προτεινόμενο πλαίσιο θα εξελιχθεί σε τρία στάδια: επίσημο τερματισμό του πολέμου, επίλυση της κρίσης στα Στενά του Ορμούζ και έναρξη περιόδου 30 ημερών για διαπραγματεύσεις μιας ευρύτερης συμφωνίας, σύμφωνα με τις πηγές και τους αξιωματούχους.

Η Τεχεράνη ανέφερε ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε τηλεφωνική συνομιλία την Πέμπτη με τον ομόλογό του από το Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, το οποίο έχει αναλάβει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες μεσολάβησης.

«Παραμένουμε αισιόδοξοι», δήλωσε ο εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ταχίρ Αντραμπί, σε ενημέρωση στο Ισλαμαμπάντ όταν ρωτήθηκε πόσο γρήγορα μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία.

«Μια απλή απάντηση θα ήταν ότι αναμένουμε συμφωνία νωρίτερα παρά αργότερα», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Reuters

