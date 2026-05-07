Πριγκίπισσα Ευγενία: Η σημαντική λεπτομέρεια που παραλήφθηκε στην ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της κόρης του Άντριου έσπασε τη βασιλική παράδοση και παρέλειψε μια λεπτομέρεια

Φωτ. αρχείου πριγκίπισσα Ευγενία / Getty Images
Η ανακοίνωση του Μπάκιγχαμ για την εγκυμοσύνη της πριγκίπισσας Ευγενίας θεωρήθηκε ασυνήθιστη, καθώς για πρώτη φορά δεν έγινε αναφορά στο ευρύτερο οικογενειακό της περιβάλλον, κάτι που μέχρι σήμερα ήταν σταθερή πρακτική.

Στις 4 Μαΐου, το παλάτι ανακοίνωσε ότι η 36χρονη πριγκίπισσα περιμένει το τρίτο της παιδί με τον σύζυγό της.

Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι τα δύο παιδιά τους, ανυπομονούν για τον ερχομό του νέου μέλους της οικογένειας, ενώ έγινε αναφορά και στον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος ενημερώθηκε και δήλωσε χαρούμενος για την είδηση.

Ωστόσο, σε αντίθεση με προηγούμενες αντίστοιχες ανακοινώσεις, δεν υπήρξε καμία αναφορά στο ότι «η οικογένεια είναι ενθουσιασμένη», στοιχείο που μέχρι τώρα ήταν σταθερό σε ανακοινώσεις τόσο για την Ευγενία όσο και για την αδελφή της, Βεατρίκη.

Πριγκίπισσα Ευγενία: Η αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν

Σε προηγούμενες εγκυμοσύνες της πριγκίπισσας Ευγενίας, το παλάτι ανέφερε πάντα ότι το ευρύτερο βασιλικό περιβάλλον ήταν «ενθουσιασμένο» με τα νέα, συμπεριλαμβανομένων ακόμη και του τότε πρίγκιπα Άντριου και άλλων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Η αλλαγή αυτή θεωρείται αξιοσημείωτη, καθώς συμβαίνει σε μια περίοδο όπου ο πατέρας της, βρίσκεται στο επίκεντρο αρνητικής δημοσιότητας λόγω υποθέσεων που αφορούν τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν και την απομάκρυνσή του από δημόσιους βασιλικούς ρόλους.

Παρά τις εξελίξεις γύρω από τον πατέρα της, η θέση της στη διαδοχή του θρόνου παραμένει αμετάβλητη, όπως και των παιδιών της. Το νέο μέλος της οικογένειας, αναμένεται να καταλάβει επίσης θέση στη σειρά διαδοχής.

Η ανακοίνωση δείχνει μια πιο «περιορισμένη» επικοινωνιακή προσέγγιση από το παλάτι, εστιάζοντας αποκλειστικά στη χαρά της οικογένειας της πριγκίπισσας, χωρίς ευρύτερες αναφορές στη βασιλική οικογένεια όπως στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από PEOPLE

 
