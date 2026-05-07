ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ιράν: Ο Πεζεσκιάν λέει ότι συναντήθηκε με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ  - «Μιλήσαμε για 2,5 ώρες»

Από τότε που ορίστηκε ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση ούτε έχει δημοσιευθεί βίντεο ή ηχητικό μήνυμά του

The LiFO team
The LiFO team
ΙΡΑΝ ΠΕΖΕΣΚΙΑΝ ΜΟΤΖΑΜΠΑ ΧΑΜΕΝΕΙ Facebook Twitter
Ο πρόεδρος του Ιράν,  Μασούντ Πεζεσκιάν / Φωτ.: Getty Images
0

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Πέμπτη ότι συναντήθηκε προσωπικά με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά δημόσια ότι είχε άμεση επαφή μαζί του μετά τον διορισμό του πριν από περισσότερο από δύο μήνες.

Μιλώντας σε συνάντηση με συνδικαλιστικούς φορείς και εκπροσώπους της αγοράς, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Χαμενεΐ επί δυόμισι ώρες, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για το πότε ή πού έγινε η συνάντηση ούτε ποιοι άλλοι συμμετείχαν.

Όπως είπε, η επικοινωνία ήταν «εντελώς χωρίς διαμεσολάβηση», ενώ χαρακτήρισε τη στάση του νέου ηγέτη «ειλικρινή και ταπεινή». «Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η συμπεριφορά, η οπτική και η βαθιά ειλικρινής και ταπεινή στάση του, που δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης, ηρεμίας και άμεσου διαλόγου», ανέφερε.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, κατά την έναρξη του πολέμου.

Από τότε, ο νέος ηγέτης δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση ούτε έχει δημοσιευθεί βίντεο ή ηχητικό μήνυμά του, γεγονός που έχει πυροδοτήσει επίμονες εικασίες για την κατάσταση της υγείας του. Δηλώσεις που αποδίδονται στον ίδιο έχουν μεταδοθεί μόνο μέσω της κρατικής τηλεόρασης.

Οι New York Times, επικαλούμενοι τέσσερις Ιρανούς αξιωματούχους, είχαν μεταδώσει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά στις επιθέσεις, υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στα άκρα και αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομιλία λόγω εγκαυμάτων στο πρόσωπο και τα χείλη.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει επίσης ότι ο Ιρανός ηγέτης τραυματίστηκε και πιθανόν είναι παραμορφωμένος. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Euronews

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΙΡΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ

Διεθνή / BBC: Ποιος παίρνει τελικά τις αποφάσεις στο Ιράν;

Εν μέσω πολέμου και αυξανόμενης πίεσης, η εξουσία στο Ιράν εμφανίζεται κατακερματισμένη, με την απουσία ισχυρής ηγετικής παρουσίας να εντείνει την αβεβαιότητα για το ποιος λαμβάνει τις κρίσιμες αποφάσεις
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Διεθνή / Χανταϊός: Οι βρετανικές αρχές ζητούν καραντίνα 45 ημερών για επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Δύο Βρετανοί βρίσκονται ήδη σε απομόνωση στα σπίτια τους, έπειτα από πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ ένας 56χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ ενώ ο Τραμπ απειλεί: «Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα αρχίσουν»

Η Τεχεράνη μελετά το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις στρατιωτικές πιέσεις και τις απειλές για νέα χτυπήματα
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΪΟΣ

Διεθνή / Χανταϊός: Επιβεβαιώθηκαν τα 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε πως θα υπάρξουν κι άλλα κρούσματα, δεδομένου της περιόδου επώασης της νόσου που μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / ΕΕ: Αποζημιώσεις από αεροπορικές ακόμη και σε ακυρώσεις πτήσεων λόγω καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθούν να υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους επιβάτες ακόμη και όταν ακυρώνουν πτήσεις λόγω έλλειψης ή ακριβού καυσίμου
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Διεθνή / Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η στιγμή που ο καπετάνιος ανακοινώνει τον πρώτο θάνατο - Είναι «από φυσικά αίτια» είπε

Βίντεο από τη στιγμή που ο καπετάνιος του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου καθησυχάζει τους επιβάτες, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι ο εγωισμός του Τραμπ

Οι συνεχείς επιθέσεις και η σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν προκαλούν ανησυχία σε διπλωματικούς κύκλους, που φοβούνται ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών
THE LIFO TEAM
 
 