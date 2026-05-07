Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Πέμπτη ότι συναντήθηκε προσωπικά με τον νέο ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά δημόσια ότι είχε άμεση επαφή μαζί του μετά τον διορισμό του πριν από περισσότερο από δύο μήνες.

Μιλώντας σε συνάντηση με συνδικαλιστικούς φορείς και εκπροσώπους της αγοράς, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι συνομίλησε με τον Χαμενεΐ επί δυόμισι ώρες, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες για το πότε ή πού έγινε η συνάντηση ούτε ποιοι άλλοι συμμετείχαν.

Όπως είπε, η επικοινωνία ήταν «εντελώς χωρίς διαμεσολάβηση», ενώ χαρακτήρισε τη στάση του νέου ηγέτη «ειλικρινή και ταπεινή». «Αυτό που μου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η συμπεριφορά, η οπτική και η βαθιά ειλικρινής και ταπεινή στάση του, που δημιούργησε κλίμα εμπιστοσύνης, ηρεμίας και άμεσου διαλόγου», ανέφερε.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ορίστηκε νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, κατά την έναρξη του πολέμου.

Από τότε, ο νέος ηγέτης δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση ούτε έχει δημοσιευθεί βίντεο ή ηχητικό μήνυμά του, γεγονός που έχει πυροδοτήσει επίμονες εικασίες για την κατάσταση της υγείας του. Δηλώσεις που αποδίδονται στον ίδιο έχουν μεταδοθεί μόνο μέσω της κρατικής τηλεόρασης.

Οι New York Times, επικαλούμενοι τέσσερις Ιρανούς αξιωματούχους, είχαν μεταδώσει ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά στις επιθέσεις, υποβλήθηκε σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στα άκρα και αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ομιλία λόγω εγκαυμάτων στο πρόσωπο και τα χείλη.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει επίσης ότι ο Ιρανός ηγέτης τραυματίστηκε και πιθανόν είναι παραμορφωμένος. Η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

Με πληροφορίες από Euronews