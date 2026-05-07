ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η μετανάστευση έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε «εκκολαπτήριο» τρομοκρατίας

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών του, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει τη σκόπιμη παρακμή της», σημειώνεται σε σχετικό κείμενο

The LiFO team
The LiFO team
ΗΠΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΥΡΩΠΗ Facebook Twitter
Φωτογραφία: X/TheWhiteHouse
0

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε την Ευρώπη ότι έχει μετατραπεί σε «εκκολαπτήριο» τρομοκρατίας, τροφοδοτούμενο από τη μαζική μετανάστευση, στο πλαίσιο παρουσίασης της νέας στρατηγικής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας που παρουσιάστηκε την Τετάρτη.

Η στρατηγική εστιάζει επίσης στην εξάλειψη «βίαιων αριστερών εξτρεμιστών», συμπεριλαμβανομένων ομάδων που χαρακτηρίζονται ως «ριζικά υπέρ των διεμφυλικών», καθώς η κυβέρνηση του Τραμπ εντείνει τις πολιτικές επιθέσεις της εναντίον των αντιπάλων της.

Παράλληλα, δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα καρτέλ ναρκωτικών στην αμερικανική ήπειρο, τα οποία τίθενται στο επίκεντρο των αντιτρομοκρατικών προσπαθειών. Ωστόσο, μερικές από τις πιο σκληρές διατυπώσεις του κειμένου επιφυλάσσονται για την Ευρώπη, όπου βρίσκονται πολλοί από τους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι αναμένεται να ανησυχήσουν βλέποντας την ήπειρό τους να μπαίνει ξανά στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ.

«Η Ευρώπη απειλείται σοβαρά»

«Είναι σαφές σε όλους ότι καλά οργανωμένες εχθρικές ομάδες εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τις σχετικές παγκοσμιοποιημένες αντιλήψεις. Όσο αυτές οι ξένες κουλτούρες ενισχύονται και όσο συνεχίζονται οι σημερινές ευρωπαϊκές πολιτικές, τόσο η τρομοκρατία γίνεται βεβαιότητα», αναφέρεται στη στρατηγική.

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών του, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει τη σκόπιμη παρακμή της», σημειώνεται στο κείμενο.

Η έκθεση αναφέρει ότι τα ευρωπαϊκά κράτη παραμένουν οι «κορυφαίοι και μακροχρόνιοι εταίροι» των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αλλά τονίζει: «Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος όταν η Ευρώπη είναι ισχυρή, όμως η Ευρώπη απειλείται σοβαρά και αποτελεί τόσο στόχο τρομοκρατίας όσο και εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών».

Η νέα αυτή κριτική προς την Ευρώπη έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία υποστήριζε ότι η ήπειρος αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξαφάνιση» εξαιτίας της μετανάστευσης.

Ο Τραμπ έχει επίσης επιτεθεί πρόσφατα στους Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους ότι δεν στηρίζουν επαρκώς τον πόλεμό του κατά του Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κινηθεί επιθετικά για να αναδιαμορφώσει τη δυτική ημισφαιρική περιοχή, με την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία της Βενεζουέλας, δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών που συνδέονται με καρτέλ, καθώς και με νέες πιέσεις προς την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ επιδιώκει να πιέσει τους ηγέτες της περιοχής να συνεργαστούν στενότερα με τις ΗΠΑ, ώστε να στοχεύσουν τα καρτέλ και να αναλάβουν οι ίδιοι στρατιωτική δράση εναντίον διακινητών ναρκωτικών και συμμοριών, τις οποίες χαρακτηρίζει «απαράδεκτη απειλή» για την εθνική ασφάλεια του δυτικού ημισφαιρίου.

Το κείμενο αναφέρει ότι οι αμερικανικές αντιτρομοκρατικές προσπάθειες θα δώσουν προτεραιότητα στον «ταχύ εντοπισμό και την εξουδετέρωση βίαιων κοσμικών πολιτικών ομάδων, των οποίων η ιδεολογία είναι αντιαμερικανική, ριζικά υπέρ των διεμφυλικών και αναρχική».

Από την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι, ο Τραμπ έχει δαιμονοποιήσει κάθε αναγνώριση της έμφυλης ποικιλομορφίας και των διεμφυλικών ατόμων.

Συχνά υπερηφανεύεται ότι η κυβέρνησή του απαγόρευσε στις τρανς γυναίκες να συμμετέχουν στα γυναικεία αθλήματα, ενώ λίγο μετά την ορκωμοσία του υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διακήρυξε ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα.

Με πληροφορίες από Guardian

 
 
 


 

Διεθνή

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΜΠΟΝΙ ΤΑΙΛΕΡ ΤΕΧΝΗΤΟ ΚΩΜΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Διεθνή / Νοσηλεύεται σε τεχνητό κώμα η Μπόνι Τάιλερ μετά από επέμβαση στο έντερο

Την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι η τραγουδίστρια υποβλήθηκε σε επείγουσα επέμβαση στο έντερο, με την αρχική ανακοίνωση να αναφέρει ότι η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και ότι η ίδια αναρρώνει
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Διεθνή / Χανταϊός: Οι βρετανικές αρχές ζητούν καραντίνα 45 ημερών για επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Δύο Βρετανοί βρίσκονται ήδη σε απομόνωση στα σπίτια τους, έπειτα από πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ ένας 56χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία
THE LIFO TEAM
ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ ενώ ο Τραμπ απειλεί: «Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα αρχίσουν»

Η Τεχεράνη μελετά το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις στρατιωτικές πιέσεις και τις απειλές για νέα χτυπήματα
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΪΟΣ

Διεθνή / Χανταϊός: Επιβεβαιώθηκαν τα 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε πως θα υπάρξουν κι άλλα κρούσματα, δεδομένου της περιόδου επώασης της νόσου που μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / ΕΕ: Αποζημιώσεις από αεροπορικές ακόμη και σε ακυρώσεις πτήσεων λόγω καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθούν να υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους επιβάτες ακόμη και όταν ακυρώνουν πτήσεις λόγω έλλειψης ή ακριβού καυσίμου
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Διεθνή / Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η στιγμή που ο καπετάνιος ανακοινώνει τον πρώτο θάνατο - Είναι «από φυσικά αίτια» είπε

Βίντεο από τη στιγμή που ο καπετάνιος του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου καθησυχάζει τους επιβάτες, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι ο εγωισμός του Τραμπ

Οι συνεχείς επιθέσεις και η σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν προκαλούν ανησυχία σε διπλωματικούς κύκλους, που φοβούνται ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών
THE LIFO TEAM
 
 