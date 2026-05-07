Οι ΗΠΑ δηλώνουν ότι η μετανάστευση έχει μετατρέψει την Ευρώπη σε «εκκολαπτήριο» τρομοκρατίας

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε την Ευρώπη ότι έχει μετατραπεί σε «εκκολαπτήριο» τρομοκρατίας, τροφοδοτούμενο από τη μαζική μετανάστευση, στο πλαίσιο παρουσίασης της νέας στρατηγικής για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας που παρουσιάστηκε την Τετάρτη.

Η στρατηγική εστιάζει επίσης στην εξάλειψη «βίαιων αριστερών εξτρεμιστών», συμπεριλαμβανομένων ομάδων που χαρακτηρίζονται ως «ριζικά υπέρ των διεμφυλικών», καθώς η κυβέρνηση του Τραμπ εντείνει τις πολιτικές επιθέσεις της εναντίον των αντιπάλων της.

Παράλληλα, δίνεται ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στα καρτέλ ναρκωτικών στην αμερικανική ήπειρο, τα οποία τίθενται στο επίκεντρο των αντιτρομοκρατικών προσπαθειών. Ωστόσο, μερικές από τις πιο σκληρές διατυπώσεις του κειμένου επιφυλάσσονται για την Ευρώπη, όπου βρίσκονται πολλοί από τους συμμάχους των ΗΠΑ, οι οποίοι αναμένεται να ανησυχήσουν βλέποντας την ήπειρό τους να μπαίνει ξανά στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ.

«Η Ευρώπη απειλείται σοβαρά»

«Είναι σαφές σε όλους ότι καλά οργανωμένες εχθρικές ομάδες εκμεταλλεύονται τα ανοιχτά σύνορα και τις σχετικές παγκοσμιοποιημένες αντιλήψεις. Όσο αυτές οι ξένες κουλτούρες ενισχύονται και όσο συνεχίζονται οι σημερινές ευρωπαϊκές πολιτικές, τόσο η τρομοκρατία γίνεται βεβαιότητα», αναφέρεται στη στρατηγική.

«Ως γενέτειρα του δυτικού πολιτισμού και των αξιών του, η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα και να σταματήσει τη σκόπιμη παρακμή της», σημειώνεται στο κείμενο.

Η έκθεση αναφέρει ότι τα ευρωπαϊκά κράτη παραμένουν οι «κορυφαίοι και μακροχρόνιοι εταίροι» των ΗΠΑ στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, αλλά τονίζει: «Ο κόσμος είναι ασφαλέστερος όταν η Ευρώπη είναι ισχυρή, όμως η Ευρώπη απειλείται σοβαρά και αποτελεί τόσο στόχο τρομοκρατίας όσο και εκκολαπτήριο τρομοκρατικών απειλών».

Η νέα αυτή κριτική προς την Ευρώπη έρχεται λίγους μόλις μήνες μετά τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, η οποία υποστήριζε ότι η ήπειρος αντιμετωπίζει «πολιτισμική εξαφάνιση» εξαιτίας της μετανάστευσης.

Ο Τραμπ έχει επίσης επιτεθεί πρόσφατα στους Ευρωπαίους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας τους ότι δεν στηρίζουν επαρκώς τον πόλεμό του κατά του Ιράν.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κινηθεί επιθετικά για να αναδιαμορφώσει τη δυτική ημισφαιρική περιοχή, με την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από την προεδρία της Βενεζουέλας, δεκάδες αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα εναντίον φερόμενων σκαφών διακίνησης ναρκωτικών που συνδέονται με καρτέλ, καθώς και με νέες πιέσεις προς την κομμουνιστική κυβέρνηση της Κούβας.

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ επιδιώκει να πιέσει τους ηγέτες της περιοχής να συνεργαστούν στενότερα με τις ΗΠΑ, ώστε να στοχεύσουν τα καρτέλ και να αναλάβουν οι ίδιοι στρατιωτική δράση εναντίον διακινητών ναρκωτικών και συμμοριών, τις οποίες χαρακτηρίζει «απαράδεκτη απειλή» για την εθνική ασφάλεια του δυτικού ημισφαιρίου.

Το κείμενο αναφέρει ότι οι αμερικανικές αντιτρομοκρατικές προσπάθειες θα δώσουν προτεραιότητα στον «ταχύ εντοπισμό και την εξουδετέρωση βίαιων κοσμικών πολιτικών ομάδων, των οποίων η ιδεολογία είναι αντιαμερικανική, ριζικά υπέρ των διεμφυλικών και αναρχική».

Από την επιστροφή του στην εξουσία πέρυσι, ο Τραμπ έχει δαιμονοποιήσει κάθε αναγνώριση της έμφυλης ποικιλομορφίας και των διεμφυλικών ατόμων.

Συχνά υπερηφανεύεται ότι η κυβέρνησή του απαγόρευσε στις τρανς γυναίκες να συμμετέχουν στα γυναικεία αθλήματα, ενώ λίγο μετά την ορκωμοσία του υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο διακήρυξε ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα.

Με πληροφορίες από Guardian



