Ελβετία: Άνδρας με χανταϊό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζυρίχης

Ένας άνδρας που έχει προσβληθεί από χανταϊό νοσηλεύεται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Ζυρίχης, προκαλώντας κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, οι οποίες ωστόσο καθησυχάζουν ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός.

Ο ασθενής είχε ταξιδέψει πρόσφατα στη Νότια Αμερική μαζί με τη σύζυγό του και ήταν επιβάτης στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχουν καταγραφεί αρκετά κρούσματα χανταϊού.

Μετά την επιστροφή του στα τέλη Απριλίου και την εμφάνιση συμπτωμάτων, απευθύνθηκε σε νοσοκομείο της Ζυρίχης, όπου και τέθηκε άμεσα σε απομόνωση.

Εργαστηριακές εξετάσεις στη Γενεύη επιβεβαίωσαν τη μόλυνση, ενώ η σύζυγός του, αν και ασυμπτωματική, παραμένει προληπτικά σε καραντίνα. Οι αρχές διερευνούν επίσης πιθανές επαφές του ασθενούς.





Χανταϊός: Χαμηλός ο κίνδυνος για τον πληθυσμό

Σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, η ευρωπαϊκή μορφή του ιού μεταδίδεται κυρίως μέσω εκκρίσεων μολυσμένων τρωκτικών.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο στέλεχος Andes, που εντοπίζεται σε ανθρώπους, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, κυρίως μετά από στενή επαφή.

Παρόλα αυτά, οι αρχές εκτιμούν ότι η πιθανότητα εμφάνισης νέων κρουσμάτων στην Ελβετία είναι μικρή.

Ο χανταϊός παραμένει σπάνιος στη χώρα, με μόλις 0 έως 6 περιστατικά να καταγράφονται ετησίως τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα εκ των οποίων σχετίζονται με ταξίδια στο εξωτερικό.



Χανταϊός: Κρούσματα και θάνατοι στο κρουαζιερόπλοιο

Την ίδια ώρα, το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο επέβαινε ο ασθενής, βρίσκεται στο επίκεντρο μιας σοβαρής επιδημίας.

Το πλοίο, με περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες, παραμένει ανοιχτά του Πράσινου Ακρωτηρίου και αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Ισπανία.

Μέχρι στιγμής, τρεις άνθρωποι –ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός– έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ένας Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Νότια Αφρική. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την απομάκρυνση ασθενών από το πλοίο.

Η έξαρση του ιού εξελίχθηκε σταδιακά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, το οποίο ξεκίνησε από την Αργεντινή με προορισμό την Ανταρκτική και στη συνέχεια διέσχισε τον Ατλαντικό. Σύμφωνα με στοιχεία, μεσολάβησε σχεδόν ένας μήνας από τον πρώτο θάνατο επιβάτη μέχρι την επιβεβαίωση των κρουσμάτων μέσω εργαστηριακών εξετάσεων.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει ότι, παρά τη σοβαρότητα των περιστατικών, ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό παραμένει χαμηλός, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς υγειονομικές αρχές.

Με πληροφορίες από swissinfo.ch