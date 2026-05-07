Δημοσκόπηση ρώτησε τους Αμερικανούς αν θα νικούσαν τον Τραμπ σε καβγά και οι απαντήσεις έγιναν viral

Η YouGov πραγματοποίησε τη δημοσκόπηση αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε ένα παιδί αν πιστεύει ότι θα μπορούσε να τον νικήσει σε καβγά

Ο Ντόναλντ Τραμπ το 1989 / Φωτ.: Getty Images
Δημοσκόπηση της YouGov στις ΗΠΑ κατέγραψε πώς αξιολογούν οι Αμερικανοί τις πιθανότητες του Ντόναλντ Τραμπ σε έναν υποθετικό καβγά, μετά από σχόλιό του σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τη φυσική κατάσταση.

Ο Τραμπ είχε απευθυνθεί σε ένα αγόρι ρωτώντας το: «Πιστεύεις ότι θα μπορούσες να με νικήσεις σε καβγά;». Με αφορμή τη δήλωση, η εταιρεία δημοσκοπήσεων ρώτησε 2.609 Αμερικανούς αν θεωρούν ότι ένας μέσος πολίτης, ένα οκτάχρονο παιδί ή οι ίδιοι προσωπικά θα μπορούσαν να τον νικήσουν σε σωματική αναμέτρηση.

Το 66% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ένας «μέσος Αμερικανός» θα κέρδιζε τον Τραμπ, ενώ το 10% θεωρεί ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα επικρατούσε.

Φωτ.: YouGov

Η έρευνα καταγράφει μεγάλες διαφορές ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση των συμμετεχόντων. Το 75% των Δημοκρατικών δήλωσε ότι πιστεύει πως θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ σε καβγά, ενώ μόλις το 5% εκτίμησε ότι ο ίδιος θα κέρδιζε. Στους Ρεπουμπλικάνους, το 33% απάντησε ότι θα μπορούσε να τον νικήσει, ενώ το 39% θεωρεί ότι ο Τραμπ θα επικρατούσε.

Η δημοσκόπηση κατέγραψε και διαφορές ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες. Το 64% των ανδρών δήλωσε ότι θα μπορούσε να κερδίσει τον Τραμπ, έναντι 47% των γυναικών.

Φωτ.: YouGov

Ωστόσο, οι πολιτικές διαφορές αποδείχθηκαν ακόμη μεγαλύτερες από τις διαφορές μεταξύ φύλων. Το 82% των Δημοκρατικών ανδρών δήλωσε ότι θα μπορούσε να νικήσει τον Τραμπ, έναντι 71% των Δημοκρατικών γυναικών. Αντίστοιχα, το 46% των Ρεπουμπλικάνων ανδρών απάντησε θετικά, ενώ στις Ρεπουμπλικάνες γυναίκες το ποσοστό πέφτει στο 19%.

Η YouGov σημειώνει ότι σε παρόμοιες υποθετικές ερωτήσεις οι άνδρες εμφανίζονται συστηματικά πιο αισιόδοξοι για τις πιθανότητές τους, είτε πρόκειται για μάχες με άγρια ζώα είτε για πόντους απέναντι στη Serena Williams στο τένις.

Η εταιρεία υπενθυμίζει επίσης ότι το 2024 οι Αμερικανοί αξιολογούσαν πιο θετικά τις πιθανότητες του Τραμπ σε έναν υποθετικό αγώνα μπρα ντε φερ με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. 

Με πληροφορίες από YouGov

