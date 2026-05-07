Χανταϊός: Καλά στην υγεία του ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου - Τι προβλέπει το πρωτόκολλο

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία μαζί του

Ο ΕΟΔΥ βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Έλληνα επιβάτη που επιβαίνει στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, παρακολουθώντας στενά την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, πρόκειται για 70χρονο ομογενή, ο οποίος μέχρι στιγμής είναι καλά στην υγεία του.

Με την άφιξη του πλοίου στην Τενερίφη αναμένεται να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών, η οποία θα γίνει σύμφωνα με τα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που έχουν θεσπίσει οι ευρωπαϊκές αρχές.

Για όσους επιβάτες δεν εμφανίζουν συμπτώματα του ιού προβλέπεται ειδική διαδικασία μετακίνησης, με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς μεταφοράς τους.

Εφόσον η κατάσταση της υγείας του Έλληνα επιβάτη παραμείνει σταθερή και δεν παρουσιάσει συμπτώματα, θα μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος αν θα επιστρέψει στην Ελλάδα ή αν θα ταξιδέψει σε άλλη χώρα της επιλογής του.

Αντίθετα, για τους επιβάτες που εμφανίζουν συμπτώματα θα εφαρμοστεί αυστηρότερο υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο προβλέπει άμεση ιατρική παρακολούθηση και περιορισμό των επαφών τους, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Mε πληροφορίες από ΕΡΤ

