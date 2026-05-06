Η Ρέμπελ Γουίλσον και η Ραμόνα Αργκούμα υποδέχθηκαν το δεύτερο παιδί τους

Η Ρέμπελ Γουίλσον ανακοίνωσε τη γέννηση της δεύτερης κόρης της, την οποία απέκτησε μαζί με τη σύζυγό της, Ραμόνα Αργκούμα.

Η Ρέμπελ Γουίλσον μοιράστηκε τα νέα μέσω Instagram στις 4 Μαΐου, αποκαλύπτοντας παράλληλα και το όνομα του παιδιού.

«Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε τη γέννηση της δεύτερης κόρης μας, Ρόουζ Εστέλ. Τι υπέροχη ευλογία να έχουμε άλλο ένα κοριτσάκι. Πλέον, από τις 4 Μαΐου, είμαστε τέσσερις», έγραψε η Γουίλσον.

Ρέμπελ Γουίλσον - Ραμόνα Αργκούμα: Η ανάρτηση για το νέο τους παιδί

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Η Ραμόνα κι εγώ νιώθουμε ευλογημένες που μεγαλώνει η οικογένειά μας. Ευχαριστούμε όλους για τις όμορφες ευχές».

Η Ρέμπελ Γουίλσον είχε αποκαλύψει τον Δεκέμβριο ότι το ζευγάρι περίμενε το δεύτερο παιδί του. Μετά την ανακοίνωση της γέννησης, φίλοι και θαυμαστές έσπευσαν να τους συγχαρούν στα social media.

Η Πάρις Χίλτον σχολίασε: «Συγχαρητήρια αγαπημένες μου», ενώ η τηλεοπτική προσωπικότητα Χάνα Φέριερ έγραψε: «Είναι πανέμορφη. Συγχαρητήρια».

Η συμπρωταγωνίστριά της από το Pitch Perfect, Ελίζαμπεθ Μπανκς, σχολίασε «Καλωσήρθες στον κόσμο», ενώ η Κάιλ Ρίτσαρντς έγραψε: «Θεέ μου, είναι τόσο όμορφη και τέλεια. Συγχαρητήρια».

Από την πλευρά της, η Αργκούμα σχολίασε κάτω από την ανάρτηση: «Στην υγειά της οικογένειάς μας. Τώρα είμαστε τέσσερις».

Η σχέση της Ρέμπελ Γουίλσον με τη Ραμόνα Αργκούμα

Η Ρέμπελ Γουίλσον αποκάλυψε τη σχέση της με τη Ραμόνα Αργκούμα τον Ιούνιο του 2022, έπειτα από σχέσεις που είχε στο παρελθόν με άνδρες.

Τότε είχε γράψει χαρακτηριστικά: «Ίσως αυτό που πραγματικά χρειαζόμουν όλο αυτό το διάστημα να ήταν μια πριγκίπισσα της Disney».

Η δημόσια αποκάλυψη της σχέσης της έγινε λίγο πριν δημοσιευτεί άρθρο της εφημερίδας The Sydney Morning Herald που επρόκειτο να αποκαλύψει τη σχέση χωρίς τη συναίνεσή της, προκαλώντας τότε αντιδράσεις σε βάρος της εφημερίδας.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του στις 19 Φεβρουαρίου 2023 και παντρεύτηκε στην Ιταλία στις 28 Σεπτεμβρίου 2024.

Το πρώτο τους παιδί, επίσης κορίτσι, γεννήθηκε μέσω παρένθετης μητέρας τον Νοέμβριο του 2022.

Με πληροφορίες από Pink News

