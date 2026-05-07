Χανταϊός: Οι βρετανικές αρχές ζητούν καραντίνα 45 ημερών για επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου

Δύο Βρετανοί βρίσκονται ήδη σε απομόνωση στα σπίτια τους, έπειτα από πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ ένας 56χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία

The LiFO team
To κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, οποίο έχει επιβεβαιωθεί ξέσπασμα χανταϊού / Φωτ.: Getty Images
Βρετανοί επιβάτες κρουαζιερόπλοιου στο οποίο έχει επιβεβαιωθεί ξέσπασμα χανταϊού ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνουν σε κατ’ οίκον απομόνωση για έως και 45 ημέρες μετά την επιστροφή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της χώρας.

Δύο Βρετανοί βρίσκονται ήδη σε αυτοαπομόνωση στα σπίτια τους, έπειτα από πιθανή έκθεση στον ιό, ενώ ένας 56χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στην Ολλανδία αφού απομακρύνθηκε εσπευσμένα από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius την Τετάρτη.

Άλλοι τέσσερις επιβάτες που αποβιβάστηκαν στο νησί της Αγίας Ελένης παραμένουν εκεί, ενώ οι αρχές αναζητούν ακόμη ένα άτομο που δεν έχει επιστρέψει στη Βρετανία, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA).

Ο επικεφαλής επιστημονικός σύμβουλος της υπηρεσίας, καθηγητής Ρόμπιν Μέι, δήλωσε στο BBC ότι οι επιβάτες που εκτέθηκαν πιθανότατα θα κληθούν να απομονωθούν στα σπίτια τους, αν και, όπως είπε, αυτό «θα εξαρτηθεί από τις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε περίπτωσης».

Τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω στο πλοίο ή μετά την αποβίβασή τους, αφότου εκδηλώθηκε το ξέσπασμα του ιού στο MV Hondius, το οποίο είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή πριν από περίπου έναν μήνα.

Οι υγειονομικές αρχές πραγματοποιούν ιχνηλάτηση επαφών σε πολλές χώρες για επιβάτες που αποχώρησαν από το πλοίο πριν εντοπιστεί η επιδημία, μεταξύ άλλων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και την Ολλανδία.

Οι δύο Βρετανοί που βρίσκονται σε απομόνωση είχαν αποβιβαστεί στην Αγία Ελένη στα τέλη Απριλίου και επέστρεψαν αεροπορικώς στη Βρετανία μέσω Γιοχάνεσμπουργκ. Σύμφωνα με τις αρχές, δεν εμφάνισαν συμπτώματα, αλλά επικοινώνησαν οι ίδιοι με τις υπηρεσίες υγείας όταν ενημερώθηκαν για τα κρούσματα στο πλοίο.

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions ανακοίνωσε ότι συνολικά 30 άτομα, ανάμεσά τους επτά Βρετανοί, αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη στις 24 Απριλίου.

Με πληροφορίες από BBC

