Δολοφονία στο Ηράκλειο: Προφυλακιστέοι ο 54χρονος δράστης και η σύζυγός του - «Δεν ήμουν ο εαυτός μου»

Στη φυλακή οδηγούνται ο καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας στο Ηράκλειο και η σύζυγός του η οποία κατηγορείται για συνέργεια.

Ο 54χρονος δράστης πυροβόλησε και σκότωσε έναν 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του πριν τρία χρόνια σε τροχαίο.

Για λόγους ασφαλείας είχε σκοπίμως διαρρεύσει ότι οι απολογίες των κατηγορουμένων θα πραγματοποιούνταν τη Δευτέρα. Ωστόσο, η διαδικασία διεξήχθη τελικά σήμερα, Πέμπτη, στα γραφεία της Ασφάλειας Ηρακλείου, στο Αστυνομικό Μέγαρο, παρουσία των συνηγόρων τους.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 54χρονος, σύμφωνα με το cretalive.gr.

Από την πλευρά της, η σύζυγος του δράστη υποστήριξε: «Το μόνο που θυμάμαι είναι ότι κατάφερα να ουρλιάξω "Κώστα, μη, μη, μη!", αλλά ήταν πλέον αργά. Οι εικόνες που αντίκρισα θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στη μνήμη μου. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αυτός που σκότωσε τον συγχωρεμένο δεν ήταν ο Κώστας μου. Ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Δεν είχε καν την όψη του Κωστή μου. Ήταν ένας τρελός, ένα ακάθαρτο πνεύμα, χωρίς επαφή με το περιβάλλον».

Τις τελευταίες ώρες στη δημοσιότητα βρίσκεται το βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή στον γιο του 54χρονου δράστη.

Σημειώνεται πως το τραγικό συμβάν έγινε το 2023 και οδηγός του ΙΧ στο οποίο επέβαινε ο γιος του δράστη ήταν ο 21χρονος - θύμα του φονικού.