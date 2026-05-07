WSJ: Τα κράτη του Κόλπου άρουν τους περιορισμούς για την επιχείρηση «Project Freedom» στα Στενά του Ορμούζ

Η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ ήραν τους περιορισμούς που είχαν επιβάλει στη χρήση των στρατιωτικών τους βάσεων και του εναέριου χώρου τους από τον αμερικανικό στρατό, οι οποίοι είχαν τεθεί σε ισχύ μετά την έναρξη της αμερικανικής επιχείρησης για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εξέλιξη αυτή αίρει ένα σημαντικό εμπόδιο στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ, να διασφαλίσει τη διέλευση πλοίων μέσω της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει πλέον την επανέναρξη της επιχείρησης, η οποία προβλέπει τη συνοδεία εμπορικών πλοίων με ναυτική και αεροπορική υποστήριξη.

Η επιχείρηση είχε «παγώσει» έπειτα από 36 ώρες νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα ξεκινήσει εκ νέου, αν και το Πεντάγωνο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αυτό να συμβεί ακόμη και εντός της εβδομάδας.

Η αμερικανική επιχείρηση για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ βασίστηκε σε μια τεράστια δύναμη αεροσκαφών, που είχαν ως αποστολή να προστατεύουν τα εμπορικά πλοία από ιρανικούς πυραύλους και drones, καθιστώντας κρίσιμη τη χρήση βάσεων και του εναέριου χώρου της Σαουδικής Αραβίας και του Κουβέιτ.

Ωστόσο, η αποστολή προκάλεσε τη μεγαλύτερη ένταση στις στρατιωτικές σχέσεις Σαουδικής Αραβίας – ΗΠΑ των τελευταίων ετών, οδηγώντας σε διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες υψηλού επιπέδου ανάμεσα στον Τραμπ και τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ενώ παράλληλα ενίσχυσε τους φόβους για ενδεχόμενη ρήξη στη συμφωνία ασφαλείας μεταξύ Ουάσιγκτον και Ριάντ.

Σύμφωνα με Σαουδάραβες αξιωματούχους, η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ μπλόκαραν τη χρήση των βάσεών τους και του εναέριου χώρου τους από τις ΗΠΑ, αφότου ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποβάθμισαν τις ιρανικές επιθέσεις στον Περσικό Κόλπο ως αντίδραση στην αμερικανική επιχείρηση στα Στενά.

Οι Σαουδάραβες, αλλά και άλλα κράτη του Κόλπου, εξέφρασαν ανησυχία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα τους προστάτευαν επαρκώς σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης.

Ο Τραμπ φέρεται να ανέστειλε την επιχείρηση, με την κωδική ονομασία Project Freedom, το βράδυ της Τρίτης, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, κατά την οποία ο Σαουδάραβας ηγέτης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του και ενημέρωσε τον Αμερικανό πρόεδρο για την απόφαση περιορισμού της χρήσης βάσεων και εναέριου χώρου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ επιχείρησε να μεταπείσει τον διάδοχο του σαουδαραβικού θρόνου. Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι συμφώνησε να παγώσει την πρωτοβουλία ύστερα από αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών.

Η πρόσβαση των αμερικανικών δυνάμεων σε βάσεις και υπερπτήσεις πάνω από τη Σαουδική Αραβία αποκαταστάθηκε ύστερα από νέα τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, σύμφωνα με Αμερικανούς και Σαουδάραβες αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal.

Αξιωματούχοι του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι σε περίπτωση επανεκκίνησης του Project Freedom, τα εμπορικά πλοία που θα συντονίζονται με τις ΗΠΑ θα καθοδηγούνται μέσω μιας στενής θαλάσσιας λωρίδας, η οποία έχει καθαριστεί από νάρκες και θα προστατεύεται από αμερικανικά πολεμικά πλοία και αεροσκάφη.

Μετά την έναρξη της αποστολής νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι «ως άμεσο δώρο των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον κόσμο, έχουμε δημιουργήσει μια ισχυρή κόκκινη, λευκή και μπλε ασπίδα πάνω από τα Στενά».

«Αμερικανικά αντιτορπιλικά βρίσκονται σε θέσεις μάχης, υποστηριζόμενα από εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και αεροσκάφη επιτήρησης, παρέχοντας 24ωρη προστασία σε ειρηνικά εμπορικά πλοία», πρόσθεσε.

Η επιχείρηση κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια δύο πλοία με αμερικανική σημαία από τον Περσικό Κόλπο, ωστόσο προκάλεσε νέα σύγκρουση, κατά την οποία το Ιράν εξαπέλυσε πυραύλους cruise και drones κατά αμερικανικών πολεμικών πλοίων και εμπορικών σκαφών. Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν τις επιθέσεις και βύθισαν έξι μικρά ιρανικά ταχύπλοα επίθεσης, όμως η Τεχεράνη κατάφερε να πλήξει ορισμένα πλοία μη αμερικανικής σημαίας.

Παράλληλα, το Ιράν εκτόξευσε 15 πυραύλους και αριθμό drones κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πλήττοντας τον πετρελαϊκό κόμβο στη Φουτζέιρα. Ήταν οι πρώτες τέτοιες επιθέσεις από την Τεχεράνη μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν που τέθηκε σε ισχύ τον προηγούμενο μήνα.

Τα κράτη του Κόλπου ανησυχούν πλέον ότι το Ιράν μπορεί να συμπεράνει πως μπορεί να τα πλήττει χωρίς σοβαρές συνέπειες. Η Τεχεράνη αρνήθηκε ότι εξαπέλυσε επιχειρήσεις κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, προειδοποίησε όμως ότι θα υπάρξει «συντριπτική απάντηση» εάν εξαπολυθεί οποιαδήποτε ενέργεια εναντίον της από το έδαφος των χωρών του Κόλπου.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal