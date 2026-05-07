Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας με όπλο κοντά στο σπίτι του Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ

Ένας ανδρας συνελήφθη κοντά στην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ στο Νόρφολκ της Αγγλίας, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε ενώ ο δούκας της Υόρκης περπατούσε με τα σκυλιά του.

Η αστυνομία του Νόρφολκ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης με την υποψία διατάραξης της δημόσιας τάξης και κατοχής όπλου. Παραμένει υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου ανακρίνεται.

Οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι έλαβαν κλήση για άνδρα που «συμπεριφερόταν με εκφοβιστικό τρόπο» κοντά στην κατοικία του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, όπως είναι πλέον το επίσημο όνομα του πρώην πρίγκιπα.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο άνδρας φορούσε μπαλακλάβα και έτρεξε προς τον πρίγκιπα Άντριου φωνάζοντας ύβρεις, ενώ εκείνος βρισκόταν κοντά στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγχαμ. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Άντριου και μέλος της ιδιωτικής του ασφάλειας μπήκαν αμέσως στο αυτοκίνητό τους και απομακρύνθηκαν.

Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει τι είδους όπλο βρέθηκε στην κατοχή του υπόπτου. Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, ο όρος «offensive weapon» χρησιμοποιείται για αντικείμενα όπως μαχαίρια, γκλομπ και άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόκληση τραυματισμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Marsh Farm, όπου διαμένει πλέον ο πρίγκιπας Άντριου μετά την αποχώρησή του από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ. Ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Charles III έχει αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα και έχασε τους βασιλικούς τίτλους του μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein.

Τον Φεβρουάριο, ο Άντριου είχε επίσης συλληφθεί και ανακριθεί για ώρες στο πλαίσιο έρευνας που σχετίζεται με τις επαφές του με τον Έπσταϊν και πληροφορίες για εμπορικές συμφωνίες που φέρεται να είχε διαβιβάσει το 2010, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο.

Με πληροφορίες από BBC, Independent