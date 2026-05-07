ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Βρετανία: Συνελήφθη άνδρας με όπλο κοντά στο σπίτι του Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ

Σύμφωνα με την Telegraph, ο άνδρας φορούσε μπαλακλάβα και έτρεξε προς τον πρίγκιπα Άντριου φωνάζοντας ύβρεις

The LiFO team
The LiFO team
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΑΟΥΝΜΠΑΝΤΕΝ ΟΥΙΝΣΔΟΡ ΒΡΕΤΑΝΙΑ ΟΠΛΟ Facebook Twitter
Ο Άντριου Μάουντμπάτεν - Ουίνδσορ / Φωτ.: EPA, αρχείου
0

Ένας ανδρας συνελήφθη κοντά στην κατοικία του Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ στο Νόρφολκ της Αγγλίας, έπειτα από περιστατικό που σημειώθηκε ενώ ο δούκας της Υόρκης περπατούσε με τα σκυλιά του.

Η αστυνομία του Νόρφολκ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης με την υποψία διατάραξης της δημόσιας τάξης και κατοχής όπλου. Παραμένει υπό κράτηση σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου ανακρίνεται.

Οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι έλαβαν κλήση για άνδρα που «συμπεριφερόταν με εκφοβιστικό τρόπο» κοντά στην κατοικία του Άντριου Μάουντμπάτεν-Γουίνδσορ, όπως είναι πλέον το επίσημο όνομα του πρώην πρίγκιπα.

Σύμφωνα με την Telegraph, ο άνδρας φορούσε μπαλακλάβα και έτρεξε προς τον πρίγκιπα Άντριου φωνάζοντας ύβρεις, ενώ εκείνος βρισκόταν κοντά στο βασιλικό κτήμα του Σάντρινγχαμ. Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Άντριου και μέλος της ιδιωτικής του ασφάλειας μπήκαν αμέσως στο αυτοκίνητό τους και απομακρύνθηκαν.

Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει τι είδους όπλο βρέθηκε στην κατοχή του υπόπτου. Σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία, ο όρος «offensive weapon» χρησιμοποιείται για αντικείμενα όπως μαχαίρια, γκλομπ και άλλα αντικείμενα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πρόκληση τραυματισμού.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στο Marsh Farm, όπου διαμένει πλέον ο πρίγκιπας Άντριου μετά την αποχώρησή του από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ. Ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Charles III έχει αποσυρθεί από τα δημόσια καθήκοντα και έχασε τους βασιλικούς τίτλους του μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein.

Τον Φεβρουάριο, ο Άντριου είχε επίσης συλληφθεί και ανακριθεί για ώρες στο πλαίσιο έρευνας που σχετίζεται με τις επαφές του με τον Έπσταϊν και πληροφορίες για εμπορικές συμφωνίες που φέρεται να είχε διαβιβάσει το 2010, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου για το διεθνές εμπόριο.

Με πληροφορίες από BBC, Independent 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΝΤΡΙΟΥ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗΣΗ ΣΠΙΤΙ

Διεθνή / Άντριου Μάουντμπάτεν - Ουίνδσορ: Μετακόμισε μετά από αρκετή καθυστέρηση στο νέο του σπίτι

Ο αδελφός του βασιλιά Καρόλου προσπαθεί να εδραιώσει μια πιο σταθερή και ήρεμη καθημερινότητα μακριά από το Royal Lodge, ενώ συνεχίζονται οι νομικές και προσωπικές του υποθέσεις
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΙΡΑΝ ΗΠΑ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Διεθνή / Το Ιράν εξετάζει την πρόταση των ΗΠΑ ενώ ο Τραμπ απειλεί: «Αν δεν συμφωνήσουν, οι βομβαρδισμοί θα αρχίσουν»

Η Τεχεράνη μελετά το αμερικανικό σχέδιο για τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσινγκτον συνεχίζει τις στρατιωτικές πιέσεις και τις απειλές για νέα χτυπήματα
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΪΟΣ

Διεθνή / Χανταϊός: Επιβεβαιώθηκαν τα 5 από τα 8 φερόμενα κρούσματα στο κρουαζιερόπλοιο

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε πως θα υπάρξουν κι άλλα κρούσματα, δεδομένου της περιόδου επώασης της νόσου που μπορεί να φτάσει έως και τις έξι εβδομάδες
THE LIFO TEAM
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

Διεθνή / ΕΕ: Αποζημιώσεις από αεροπορικές ακόμη και σε ακυρώσεις πτήσεων λόγω καυσίμων

Οι αεροπορικές εταιρείες στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξακολουθούν να υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους επιβάτες ακόμη και όταν ακυρώνουν πτήσεις λόγω έλλειψης ή ακριβού καυσίμου
THE LIFO TEAM
ΧΑΝΤΑΙΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ

Διεθνή / Χανταϊός σε κρουαζιερόπλοιο: Η στιγμή που ο καπετάνιος ανακοινώνει τον πρώτο θάνατο - Είναι «από φυσικά αίτια» είπε

Βίντεο από τη στιγμή που ο καπετάνιος του πολυτελούς κρουαζιερόπλοιου καθησυχάζει τους επιβάτες, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος
THE LIFO TEAM
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΙΡΑΝ

Διεθνή / Politico: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για συμφωνία με το Ιράν ίσως είναι ο εγωισμός του Τραμπ

Οι συνεχείς επιθέσεις και η σκληρή ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν προκαλούν ανησυχία σε διπλωματικούς κύκλους, που φοβούνται ότι μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο σε μια πιθανή συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών
THE LIFO TEAM
«Στο Ιράν με αποκαλούσαν “αδελφή μου”… και το εννοούσαν»

Newsroom / «Στο Ιράν με αποκαλούσαν “αδελφή μου”… και το εννοούσαν»

Η δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κάτια Αντωνιάδη, η πρώτη Ελληνίδα που κατάφερε να μπει στο Ιράν, μιλά στη LiFO για όσα είδε από κοντά, αυτά που τη σημάδεψαν και το κλίμα που επικρατεί τόσο στους δρόμους της Τεχεράνης όσο και στα Στενά του Ορμούζ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
 
 