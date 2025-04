Η ομιλία του Καρόλου στα Ιταλικά και μία πίτσα-έκπληξη για την Καμίλα

Το βασιλικό ζεύγος του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποιεί τετραήμερη επίσημη επίσκεψη στην Ιταλία, κατόπιν αιτήματος της βρετανικής κυβέρνησης, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

Η επίσκεψη συνέπεσε με τη 20ή επέτειο του γάμου του βασιλιά Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα, προσδίδοντας έναν πιο προσωπικό τόνο στις διπλωματικές επαφές.

Σήμερα, Τετάρτη, 9 Απριλίου, ο βασιλιάς Κάρολος έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος Βρετανός μονάρχης που απευθύνθηκε και στα δύο σώματα του ιταλικού κοινοβουλίου. Τμήμα της ομιλίας του εκφωνήθηκε στα ιταλικά, ενισχύοντας το κλίμα φιλίας μεταξύ των δύο χωρών. Λίγο νωρίτερα, είχε συναντηθεί με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι στη Villa Doria Pamphili, όπου έτυχε επίσημης υποδοχής.

BREAKING: King Charles addresses the Italian Parliament in Rome - delivering his speech in Italian.https://t.co/M9DiA4NsaY



Η βασίλισσα Καμίλα, από την πλευρά της, επισκέφθηκε το σχολείο Alessandro Manzoni στη Ρώμη, όπου μικροί μαθητές την καλωσόρισαν κυματίζοντας σημαίες του Ηνωμένου Βασιλίου.

Η βασίλισσα Καμίλα της Βρετανίας, πλαισιωμένη από τον Ιταλό υπουργό Παιδείας, Τζουζέπε Βαλδιτάρα, επισκέπτεται το Ινστιτούτο Alessandro Manzoni στη Ρώμη / Φωτ: EPA, αρχείου

Με αφορμή την επέτειό της με τον Κάρολο, τα παιδιά της προσέφεραν μια χειροποίητη πίτσα – μια κίνηση που αποτυπώθηκε σε χαμογελαστά στιγμιότυπα και έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα.

Queen Camilla was given 20th wedding anniversary cards and a pizza before leaving an elementary school in Rome today. pic.twitter.com/ElrlUqFLMW — Richard Palmer (@RoyalReporter) April 9, 2025

Αργότερα το βράδυ, το βασιλικό ζεύγος αναμένεται να παραστεί σε επίσημο δείπνο στο προεδρικό μέγαρο Κυρηνάλιο, παρουσία Ιταλών αξιωματούχων και προσωπικοτήτων, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην τοπική κουζίνα και τη διπλωματική φιλοξενία.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο βασιλιάς και η βασίλισσα περιηγήθηκαν στο Κολοσσαίο και το Ρωμαϊκό Φόρουμ, όπου ενημερώθηκαν για τις εργασίες αποκατάστασης αρχαιολογικών χώρων. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει επίσης μετάβαση στη Ραβέννα, για να τιμήσουν τη 80ή επέτειο από την απελευθέρωση της πόλης από τις ναζιστικές δυνάμεις.

TM TM King Charles III and Queen Camilla State Visit to Italy Day 1 Visits The Colosseum. Queen Camilla is wearing Fiona Clare. pic.twitter.com/mR8NpPUJ11 — Lady Cecily Neville (@LadyCecilyNevil) April 9, 2025

Πίσω στο Λονδίνο, το παλάτι τίμησε την επέτειο του ζευγαριού με μουσικό τρόπο: η μπάντα του Μπάκιγχαμ ερμήνευσε μια εκδοχή του «It Must Be Love» των Madness, με σχετικό βίντεο να δημοσιεύεται στον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας στο X.

It must be love! 🫶



A special tribute on the Forecourt of Buckingham Palace, to mark Their Majesties’ 20th wedding anniversary today. pic.twitter.com/15rlKuevVl — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2025

Με πληροφορίες από Sky News, BBC