Βασιλιάς Κάρολος: Πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τη σύντομη παραμονή στο νοσοκομείο

Ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά από τότε που μπήκε στο νοσοκομείο, αφού παρουσίασε προσωρινές παρενέργειες από τη θεραπεία του για τον καρκίνο.

Κατόπιν ιατρικής συμβουλής, ο βασιλιάς Κάρολος ακύρωσε ένα ταξίδι στο Μπέρμιγχαμ που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα, Παρασκευή 28/3, αφού παρέμεινε για ένα μικρό χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο χθες, Πέμπτη (27/3), όπως ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Ο μονάρχης, 76 ετών, έφυγε από την κατοικία του στο Λονδίνο Clarence House το πρωί της Παρασκευής για να περάσει το Σαββατοκύριακο ιδιωτικά στο κτήμα του Highgrove στο Gloucestershire.

Η διάγνωσή του ανακοινώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, αλλά δεν έχει γίνει γνωστό τι είδους καρκίνο έχει. Το Παλάτι δεν έχει δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το ποιες ήταν οι πρόσφατες παρενέργειες.

«Αύριο, επρόκειτο να αναλάβει τέσσερις δημόσιες υποχρεώσεις στο Μπέρμιγχαμ και είναι πολύ απογοητευμένος που τις χάνει αυτή τη φορά. Ελπίζει πολύ ότι μπορούν να επαναπρογραμματιστούν εν ευθέτω χρόνω και ζητάει τη βαθύτατη συγγνώμη του από όλους εκείνους που είχαν εργαστεί τόσο σκληρά για να καταστεί δυνατή η προγραμματισμένη επίσκεψη», σημείωσε το Παλάτι σε χθεσινή ανακοίνωσή του. Οι συναντήσεις με τρεις πρεσβευτές επηρεάστηκαν επίσης, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.

Μια πηγή του Παλατιού χαρακτήρισε την πιο πρόσφατη εξέλιξη της υγείας ως «το πιο μικρό χτύπημα σε έναν δρόμο που βαδίζει προς τη σωστή κατεύθυνση».

Ο βασιλιάς Κάρολος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο London Clinic στο κεντρικό Λονδίνο με αυτοκίνητο και δεν τον συνόδευσε η βασίλισσα Καμίλα κατά τη διάρκεια της σύντομης παραμονής του στο νοσοκομείο. Λέγεται ότι «αισθανόταν καλά» το βράδυ της Πέμπτης, πραγματοποίησε κάποιες εργασίες και δείπνησε μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα στο Clarence House.

Φεύγοντας από την κατοικία του το πρωί της Παρασκευής, χαιρέτησε το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί κοντά καθώς απομακρυνόταν με ένα μαύρο αυτοκίνητο.

