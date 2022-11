Η Νότια Ντακότα απαγόρευσε την πρόσβαση στο TikTok από συσκευές της πολιτείας

Η Κρίστι Νόεμ, κυβερνήτρια της Νότιας Ντακότα εξέδωσε εκτελεστικό διάταγμα που απαγορεύει την πρόσβαση στο TikTok από συσκευές που ανήκουν στην πολιτεία.

Στην απόφασή της, η Νόεμ ανέφερε ότι η κινεζική πλατφόρμα αποτελεί «αυξανόμενη απειλή για την εθνική ασφάλεια». Έτσι, πλέον δεν επιτρέπεται σε υπαλλήλους και εξωτερικούς συνεργάτες της πολιτείας να μπαίνουν στο TikTok από κρατικές συσκευές.

«Η Νότια Ντακότα δεν θα έχει καμία συμμετοχή στις επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών από έθνη που μας μισούν», δήλωσε η Κρίστι Νόεμ.

«Το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα χρησιμοποιεί πληροφορίες που συγκεντρώνει από το TikTok για να χειραγωγήσει τον αμερικανικό λαό και συλλέγει δεδομένα από συσκευές που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα», συμπλήρωσε.

South Dakota is banning TikTok for state government.



We will have no part in intelligence gathering for China, a nation that hates America. I hope other states quickly follow this example and protect the vital private information of our citizens. pic.twitter.com/rJ2H2k0Rlk