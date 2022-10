Η νέα τσάντα του οίκου Balenciaga μοιάζει με σακούλα από πατατάκια Lay's- και κοστίζει 1.800 δολάρια

Ο οίκος μόδας Balenciaga παρουσίασε το τελευταίο fashion trend στην παρουσίαση «The Mud Show» για το καλοκαίρι του 2023- τσάντες σε σχήμα σακούλας από πατατάκια Lay's.

Αντί να ξοδέψετε περίπου 2 ευρώ για μια σακούλα πατατάκια, μπορείτε να τώρα δώσετε περίπου 1.850 ευρώ για μια τσάντα- πατατάκια Lay's, σύμφωνα με το Hypebeast.

Το δερμάτινο clutch είναι η fashion εκδοχή του δημιουργικού διευθυντή Demna της σακούλας των τσιπς και φέρει το logo της εταιρίας με ένα διακριτικό branding Balenciaga. Διαθέτει επίσης μεταλλική ασημένια επένδυση και φερμουάρ στο πάνω μέρος.

Η τσάντα πρωτοεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, όταν το brand παρουσίασε μια πασαρέλα καλυμμένη με λάσπη, με τη βοήθεια του Κάνιε Γουέστ ως μοντέλο.

Το αξεσουάρ κυκλοφορεί σε κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο χρώμα - τα χρώματα των αληθινών σακούλων με πατατάκια Lay's για διάφορες γεύσεις.

Ενώ η συνεργασία μεταξύ του οίκου μόδας και της εταιρίας τσιπς μπορεί να μοιάζει εντελώς ετερόκλητη, παρόμοια σχέδια έχουν βρεθεί στο AliExpress - αν και δεν είναι σαφές αν αυτό πυροδότησε την έμπνευση.

Ο Demna, ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο το μικρό του όνομα, εθεάθη επίσης πρόσφατα να κρατά μια αληθινή σακούλα με πατατάκια Lay's στην έκθεση αποφοίτων της Βασιλικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Αμβέρσας «σαν να ήταν ένα εντυπωσιακό clutch», σύμφωνα με το Dazed.

Ο δημιουργικός διευθυντής του οίκου Balenciaga αποκάλυψε την αναπάντεχη συνεργασία στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα της φωτογραφίας «The Lay's x Balenciaga leather chip bag». Η εταιρία Lay's μοιράστηκε κάτι αντίστοιχο στα social media.

Το ιδιαίτερο αξεσουάρ δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητο με το Instagram τόσο της Lay's όσο και του Demna να κατακλύζεται από σχόλια.

«Σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι η Balenciaga είναι κοινωνικό πείραμα», σχολίασε κάποιος.

«Αφήστε αυτά τα κόλπα στον Moschino», έγραψε ένας άλλος. «Χάνετε το κοινό σας».

«Το έφτιαξα αυτό στους προσκόπους χρησιμοποιώντας σίδερο πάνω σε πλαστικοποιημένο υλικό. Νοσταλγία», πρόσθεσε άλλος χρήστης.

Άλλοι χρήστες πάλι κατέκλυσαν με ανάλογα σχόλια το Twitter.

«Το να κυκλοφορήσει η Balenciaga μια σακούλα από πατατάκια [Lay's] με το όνομά της για 1.800 δολάρια είναι πιθανότατα το πιο εξωφρενικό, μπερδεμένο και απίστευτο πράγμα που έχω δει φέτος», έγραψε κάποιος χρήστης.

balenciaga releasing a mays potato chip bag with they name on it for $1800 is quite possibly the most preposterous, perplexing, puzzling, befuddling, bewildering, dumbfounding, stunning, jarring, hornswaggling, and downright confusing thing i’ve ever seen this year — dominic lavoie (@dominicjlavoie) October 12, 2022

Το αλλόκοτο σχέδιο έρχεται μετά την κριτική που δέχτηκε ο οίκος μόδας για την «πιο ακριβή σακούλα σκουπιδιών στον κόσμο» αξίας 1.790 δολαρίων, καθώς και για το outfit της Κιμ Καρντάσιαν με την ταινία και σκουλαρίκια από πιστωτική κάρτα.

«Μάλλον απλά τρολάρουν τους πάντες, έτσι δεν είναι;!», σχολίασε κάποιος.

Balenciaga Debuts Lays Potato Chip Handbags That Reportedly Cost $1,800...



This is up there with their garbage bag bags 🤯🤦‍♀️🤯



At this point, they're just trolling everyone aren't they?! https://t.co/5NStISwrJI — Miss Genie (@MissIgraine) October 13, 2022

«Γιατί η Βalenciaga λαμβάνεται σοβαρά υπόψη ως brand και ποιος τα σκέφτεται αυτά; Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι επιδείξεις μόδας με λάσπη και τώρα οι τσάντες με πατατάκια. Μάλλον είναι κάποιο είδος κοινωνικού πειράματος», πρόσθεσε άλλος.