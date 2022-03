Η νέα Μις Κόσμος στέφθηκε εν μέσω εκκλήσεων για ειρήνη: «Στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας»

Η Karolina Bielawska από την Πολωνία στέφθηκε νέα Μις Κόσμος, με διαγωνιζόμενες και διοργανωτές να εκφράζουν αλληλεγγύη για τους Ουκρανούς στη διάρκεια ενός αφιερώματος με τα κεριά επί σκηνής στον τηλεοπτικό τελικό.

Η Bielawska, που εργάζεται ως μοντέλο και σπουδάζει για μεταπτυχιακό, διεκδίκησε τον τίτλο στην πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο, Σαν Χουάν, τρεις μήνες μετά την καθυστέρηση του διαγωνισμού λόγω της πανδημίας Covid-19. Η Μις ΗΠΑ, Shree Saini, αναδείχθηκε πρώτη επιλαχούσα, ενώ η Olivia Yacé από την Ακτή Ελεφαντοστού πήρε τη δεύτερη θέση.

Η Karolina Bielawska αφιερώνει μεγάλο κομμάτι του χρόνου της στο εθελοντικό project «Zupa Na Pietrynie», μέσω του οποίου προσφέρει βοήθεια σε άστεγους, συμβάλλοντας παράλληλα στη συνεχή ενημέρωση και τη μάχη κατά του κοινωνικού αποκλεισμού.

Κάθε Κυριακή παρέχουν μέσω της ομάδας, ζεστά γεύματα, ροφήματα, ρούχα, μάσκες καθώς και νομική καθοδήγηση και ιατρική υποστήριξη σε περίπου 300 ανθρώπους που έχουν ανάγκη.

Εκτός από τις συνηθισμένες λαμπερές εμφανίσεις, η τελετή περιείχε επίσης μηνύματα υποστήριξης για την Ουκρανία μετά την απρόκλητη εισβολή της Ρωσίας στη χώρα, η οποία μοιράζεται σύνορα με την Πολωνία.

Η Toni-Ann Singh από την Τζαμάικα, η οποία στέφθηκε Μις Κόσμος το 2019, τραγούδησε το «The Prayer» της Σελίν Ντιόν και του Αντρέα Μποτσέλι, με τις λοιπές διαγωνιζόμενες να κρατούν κεριά στα χέρια.

Οι λέξεις «μια προσευχή για την ειρήνη» εμφανίστηκαν σε μια οθόνη πίσω από τις φιναλίστ. Ο επίσημος λογαριασμός της Miss World στο Twitter ανέφερε ότι η περφόρμανς ήταν μέρος των προσπαθειών του διαγωνισμού να «σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας».

