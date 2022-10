Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ένιωθε ότι ο πατέρας της «ήθελε να τη σκοτώσει» στην κηδεμονία: «Να καεί στην κόλαση»

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ισχυρίστηκε ότι ένιωθε ότι ο πατέρας της, Τζέιμι Σπίαρς, «προσπαθούσε να τη σκοτώσει» κατά τη διάρκεια της κηδεμονίας της.

Σε ένα ηχητικό απόσπασμα διάρκειας δύο λεπτών που μοιράστηκε μέσω Twitter, η 40χρονη τραγουδίστρια ανέφερε ότι έκανε τρεις μαγνητικές τομογραφίες πριν την στείλουν σε ψυχιατρική κλινική στις αρχές του 2019.

«Το όλο πράγμα δεν έβγαζε νόημα», είπε για κάθε ωριαία εξέταση. «Το όλο πράγμα δεν έβγαζε νόημα. [Δεν καταλάβαινα] την απομόνωση, τις νοσοκόμες, τα φιαλίδια αίματος, τη συνεχή επικοινωνία», συνέχισε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, σημειώνοντας ότι αν και νόμιζε ότι μπορεί να λάμβανε κάποια θεραπεία για καρκίνο, «τίποτα από αυτά δεν ήταν αλήθεια».

«Είμαι μια χαρά. Είμαι ζωντανή... Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να ξέρω ότι ήταν απλώς κακοί και ότι πραγματικά ένιωθα ότι ο πατέρας μου προσπαθούσε να με σκοτώσει. Και ελπίζω να καεί στην κόλαση», διευκρίνισε.

I’m posting this for the second time today because I believe in a world where we all deserve justice !!! 15 years in a system of secretive and manipulative abuse … JUST ENDING IT has never been good enough for me and it will never be !!! I was talked to abusively and punished pic.twitter.com/cCMDFndVH5

Η διάσημη ποπ σταρ συνέχισε γράφοντας στο Twitter ότι «πιστεύει στις συνέπειες» για τον πατέρα της, ο οποίος ήταν κηδεμόνας της από το 2008 μέχρι την αναστολή της κηδεμονίας το 2021.

«Η ευχή μου είναι να φτάσω τον πατέρα μου σε ένα σημείο...να του πάρω το αυτοκίνητο... το σπίτι του... την ιδιωτική του ζωή», έγραψε η Μπρίτνεϊ, απαριθμώντας όλα όσα υπέστη όσο ήταν στο ίδρυμα. «Να τον καθίσουν 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα να του κάνουν ερωτήσεις και να τον αντιμετωπίζουν σαν επιστημονική εμπειρία [sic]... να παρακολουθούν το φαγητό του... χωρίς τηλέφωνο... οι νοσοκόμες να τον βλέπουν να κάνει ντους και να ντύνεται».

Και Μπρίτνεϊ Σπίαρς, η οποία θέλει να «δει πώς θα ένιωθε [ο Τζέιμι]» κάτω από αυτές τις συνθήκες, κατέληξε: «Δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν να ξεφεύγουν τόσο εύκολα και να γλιτώνουν από αυτό που μου έκαναν... ο κόσμος και μόνο ο κόσμος μού έδειξε ότι η αγριότητα κερδίζει!!!».

for no reason at all … I believe in consequences … I believe I have absolutely nothing to prove on the whereabouts of what was done to me … it is all known !!! With that being said, people who have mistreated me on that kind of scale just ending the system is not good enough