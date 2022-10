Η Μπρίτνεϊ Σπίαρας επέστρεψε με νέο (αμήχανο) βίντεο: Κουρεύτηκε και κυλιέται γυμνή στην άμμο

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς επέστρεψε με νέο βίντεο στο Instagram -από τα πιο αμήχανα ίσως της social media καριέρας της- όπου ποζάρει και κυλιέται στην παραλία, γυμνόστηθη και με ανανεωμένο look στα μαλλιά.

Η 40χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα βίντεο όπου λέει ότι «έκοψε όλα τα μαλλιά της», προσθέτοντας, «Δεν θέλω να τα δείξω ακόμη!», με μερικά emoji ψαλιδιών.

Στο βίντεο, φοράει ένα καπέλο που καλύπτει το κεφάλι της, ωστόσο στο πλάι φαίνονται μερικές κοντές τούφες κι ενώ στριφογυρίζει συνεχώς, κυλιέται στην άμμο και στέκεται όρθια δίπλα στη θάλασσα, αποκαλύπτεται επίσης μια κοντή κοτσίδα στο πίσω μέρος.

Ταυτόχρονα κρατάει με τα χέρια της το στήθος της, για να μην αποκαλυφθεί εντελώς.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς έχει επιλέξει μακριά μαλλιά για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της, αν και στο παρελθόν έχει πειραματιστεί ξανά με το μήκος.

Στα MTV EMAs του 1999, εμφανίστηκε με κοντοκουρεμένα, σπαστά μαλλιά με μπούκλες, παρόμοιο κούρεμα έκανε και το 2014, ενώ το 2020 έκοψε ξανά τα μαλλιά της μύτες, γράφοντας τότε στο Instagram: «Έκοψα τα μαλλιά μου! Ξέρετε τι λένε, "out with the old, in with the new"! Τώρα, ας προσευχηθούμε!».

Νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι, η 40χρονη μητέρα δύο παιδιών πειραματίστηκε ξανά με τα μαλλιά της, αμέσως μετά τον γάμο της με τον Σαμ Ασγκάρι αλλά λίγο αργότερα, τον Αύγουστο, εμφανίστηκε ξανά με υπερβολικά μακριά μαλλιά, βάζοντας πιθανότατα εξτένσιονς.

