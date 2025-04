Η Μέγκαν Μαρκλ «κερδισμένη» από τον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ

Σε μια περίοδο έντονης ανησυχίας για τις παγκόσμιες επιπτώσεις των νέων δασμών που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να είναι μία από τις λίγες επιχειρηματίες που δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Όπως εξηγεί σε συνέντευξή της στο Fortune, τα προϊόντα της νεοσύστατης lifestyle εταιρείας της, As Ever, κατασκευάζονται εξολοκλήρου στις Ηνωμένες Πολιτείες και διατίθενται σε «ανθεκτικές σε ύφεση» τιμές.

«Δεν περιμένουμε οι δασμοί να μας επηρεάσουν άμεσα», δήλωσε η Δούκισσα του Σάσσεξ, προσθέτοντας ότι η στρατηγική επιλογή να διατηρηθεί η τιμή των προϊόντων σε χαμηλά επίπεδα (οκτώ από τα εννέα προϊόντα κυκλοφόρησαν με τιμή κάτω των 15 δολαρίων) ενισχύει την ανθεκτικότητα του brand απέναντι σε πιθανές οικονομικές αναταράξεις.

Η πρώτη σειρά προϊόντων της As Ever έκανε ντεμπούτο στις 2 Απριλίου και εξαντλήθηκε μέσα σε μόλις μία ώρα. Σύμφωνα με το Fortune, η εταιρεία διέθεσε «δεκάδες χιλιάδες τεμάχια» που έγιναν ανάρπαστα. Στη συλλογή περιλαμβάνονταν σπιτική μαρμελάδα βατόμουρου, μέλι με κηρήθρα, τρία βοτανικά τσάγια, μείγματα για κρέπες και μπισκότα, αλλά και διακοσμητικά πέταλα λουλουδιών – μερικά εκ των οποίων είχαν εμφανιστεί στη σειρά του Netflix With Love, Meghan.

Η σειρά έχει ήδη ανανεωθεί για δεύτερη σεζόν που θα προβληθεί το φθινόπωρο, ενώ τα προϊόντα αναμένεται να εμπλουτίζονται εποχικά, σε συνδυασμό με τα επεισόδια της εκπομπής.

Η συνεργασία με τη Netflix και το «δώρο» που έφερε το «πράσινο φως»

Η Μέγκαν αποκάλυψε επίσης ότι το concept του With Love, Meghan γεννήθηκε από ένα… χειροποίητο δώρο που έστειλε στους επικεφαλής της Netflix: «Έστειλα μαρμελάδες και μέλια για τις γιορτές. Η Μπέλα Μπατζάρια (διευθύντρια περιεχομένου) μου είπε: "Πρέπει να δείξεις στους ανθρώπους πώς να το κάνουν αυτό" και από εκεί ξεκίνησαν όλα». Στη συνέχεια, πρότεινε συνεργασία με την ομάδα καταναλωτικών προϊόντων της πλατφόρμας.

Αν και το λανσάρισμα της As Ever δεν ήταν χωρίς προβλήματα – η περιορισμένη έκδοση του μελιού εξαντλήθηκε μέσα σε πέντε λεπτά, προκαλώντας ακυρώσεις παραγγελιών – η εταιρεία ανέκαμψε γρήγορα. Η Μέγκαν είχε την υποστήριξη διασήμων όπως η Κρις Τζένερ, η Κρίσι Τάιγκεν, η Ζόε Σαλντάνα και η Μίντι Κάλινγκ, που ανήρτησαν φωτογραφίες με τα καλάθια δώρων της As Ever στους λογαριασμούς τους στα social media.

Την ώρα που ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος δημιουργεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια στις αγορές, η Μέγκαν Μαρκλ ποντάρει στη φιλικότητα, την προσβασιμότητα και την αμερικανική παραγωγή για να δημιουργήσει ένα brand με διαχρονική αντοχή και pop culture δυναμική.

