Μέγκαν Μαρκλ: «Ήταν τρομακτικό» - Η αποκάλυψη για την εμπειρία της με την προεκλαμψία

Ιδιαίτερα εξομολογητική εμφανίστηκε η Μέγκαν Μάρκλ στο πρώτο επεισόδιο του νέου της podcast, με τίτλο «Confessions of a Female Founder».

Η Μέγκαν Μαρκλ στο πρώτο επεισόδιο του podcast, με καλεσμένη την ιδρύτρια της εφαρμογής γνωριμιών «Bumble», Whitney Wolfe Herd, αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη δυσκολία που βίωσε κατά τη διάρκεια της πρώτης εγκυμοσύνης της, με την προεκλαμψία.

Η προεκλαμψία είναι η πιο συχνή επιπλοκή που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και η 43χρονη μίλησε για την άσχημη εμπειρία της στην πρώτη εγκυμοσύνη, αυτή του πρίγκιπα Άρτσι.

Εξήγησε συγκεκριμένα, πως η κατάσταση που βίωσε ήταν τρομακτική. «Προσπαθείς να διαχειριστείς όλα αυτά, και ο κόσμος δεν ξέρει τι συμβαίνει. Στην ησυχία, συνεχίζεις να είσαι παρούσα, κυρίως για τα παιδιά σου, αλλά αυτά είναι τεράστια ζητήματα, κυριολεκτικά μεταξύ ζωής και θανάτου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, εξήγησε πως ενώ έπρεπε να αντιμετωπίσει αυτή την σοβαρή κατάσταση, έπρεπε να να ανταποκρίνεται και στις δημόσιες υποχρεώσεις της, ως σύζυγος του πρίγκιπα Χάρι.



«Δεν θα ξεχάσω ποτέ την εικόνα σου μετά τη γέννηση του Άρτσι, ενώ όλος ο κόσμος περίμενε να τον δει για πρώτη φορά. Εγώ ετοιμαζόμουν να γίνω μητέρα και σκεφτόμουν: “Θεέ μου, πώς το κάνει αυτή η γυναίκα; Πώς φορά τακούνια και παρουσιάζει ένα παιδί μπροστά σε όλον τον κόσμο;” Εγώ δεν μπορούσα ούτε να παραλάβω φαγητό στην πόρτα φορώντας ρόμπα» της είπε η Whitney, σχολιάζοντας την εμφάνισή της δύο ημέρες μετά τη γέννηση του Άρτσι έξω από το Παλάτι του Ουίνσδορ.

Meghan Markle opens up about ‘scary’ health battle as first episode of her podcast drops https://t.co/dwysyT8RmV pic.twitter.com/FaRDkooRRC