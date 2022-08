Η Λετονία γκρέμισε σοβιετικό μνημείο 80 μέτρων εν μέσω αντιδράσεων κατά της Ρωσίας

Ένας οβελίσκος από τσιμέντο με σοβιετικά αστέρια στην κορυφή, επίκεντρο ενός μνημείου για τη νίκη του Κόκκινου Στρατού επί της ναζιστικής Γερμανίας, κατεδαφίστηκε στην πρωτεύουσα της Λετονίας- το τελευταίο από μια σειρά σοβιετικών μνημείων που κατεδαφίστηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Βαριά μηχανήματα εθεάθησαν χθες πίσω από έναν πράσινο φράχτη, γύρω από την βάση του οβελίσκου ύψους σχεδόν 80 μέτρων. Λίγο αργότερα, το μνημείο που ορθωνόταν επιβλητικό στο κέντρο της Ρίγας είχε γκρεμιστεί, πέφτοντας με παφλασμό σε μια παρακείμενη λίμνη στο Πάρκο της Νίκης.

Η κατεδάφιση μεταδόθηκε ζωντανά από τοπικό μέσο, και πραγματοποιήθηκε υπό τα χειροκροτήματα και τις επευφημίες των πολιτών που είχαν σπεύσει στο σημείο, μερικοί με τυλιγμένες σημαίες της χώρας στους ώμους.

Ο οβελίσκος, αποτελούμενος από πέντε πύργους με τρία σοβιετικά αστέρια στην κορυφή, στεκόταν ανάμεσα σε δύο ομάδες αγαλμάτων: μια ομάδα τριών στρατιωτών του Κόκκινου Στρατού και μιας άλλης γυναικείας φιγούρας με υψωμένα χέρια, που συμβολίζει την «Μητέρα Πατρίδα».

Το μνημείο κατασκευάστηκε το 1985, όταν η Λετονία ήταν ακόμη μέρος της Σοβιετικής Ένωσης. Αποτελούσε αντικείμενο διενέξεων από το 1991, τη χρονιά που η χώρα ανέκτησε την ανεξαρτησία της για να γίνει τελικά μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Στο Twitter, ο υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας δήλωσε ότι, με την κατεδάφιση του μνημείου, η χώρα «έκλεισε μια ακόμη επώδυνη σελίδα στην ιστορία και κοιτάζει προς ένα καλύτερο μέλλον».

The fall of the obelisk in #Riga was greeted by the local residents with applause and shouts of joy. pic.twitter.com/MK99BCARtY