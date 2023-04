Η Lady Gaga πιάνει δουλειά στον Λευκό Οίκο- Στην ίδια επιτροπή και άλλοι αστέρες

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επέλεξε τη Lady Gaga για συμπρόεδρο της Επιτροπής Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών.

Η Lady Gaga θα μοιραστεί τη θέση της ως συμπρόεδρος της επιτροπής του Λευκού Οίκου με τον παραγωγό του Χόλιγουντ και βραβευμένο με Όσκαρ, Μπρους Κοέν, ενώ μέλη της επιτροπής θα είναι οι Κέρι Ουάσινγκτον, Τζον Μπατίστ, Τζόρτζ Κλούνεϊ, Τζένιφερ Γκάρνερ, Τρόι Κότσουρ, Σόντα Ράιμς, Μάρτα Κάουφμαν και άλλοι.

Η επιτροπή έχει ως αντικείμενο να συμβουλεύει τον Αμερικανό πρόεδρο και τους υπουργούς σχετικά με ζητήματα πολιτικής στον τομέα του πολιτισμού.

«Καλωσορίζουμε τα νεοδιορισθέντα μέλη της Προεδρικής Επιτροπής για τις Τέχνες και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, με επικεφαλής τους Μπρούς Κοέν και Lady Gaga», ανέφερε ο επίσημος λογαριασμός της επιτροπής στο Twitter. «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε για να επηρεάσουμε θετικά τις τέχνες, τις βιβλιοθήκες, τα μουσεία και το έργο των ανθρωπιστικών επιστημών σε ολόκληρη τη χώρα», συμπλήρωσε.

Η Lady Gaga έκανε retweet την είδηση του διορισμού της με ευχαριστίες.

H συγκεκριμένη επιτροπή δημιουργήθηκε με εκτελεστικό διάταγμα το 1982 και λειτουργεί για να «συμβουλεύει τον πρόεδρο σχετικά με την πολιτιστική πολιτική» προκειμένου να «ενισχύσει την ομοσπονδιακή υποστήριξη για τις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις υπηρεσίες μουσείων και βιβλιοθηκών».

Welcome newly appointed members of the President’s Committee on the Arts and the Humanities, led by @BruceCohen83 and @ladygaga! We look forward to partnering to positively impact the arts, libraries, museums, and humanities work across the country. https://t.co/bbhZje2Rwm