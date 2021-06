Η Κρίσι Τέιγκεν ζητά συγγνώμη για το online bullying: «Ήμουν τρολ, τελεία. Και λυπάμαι»

Η Κρίσι Τέιγκεν, η οποία παρέμενε σιωπηλή στα social media τον τελευταίο μήνα, ζήτησε συγγνώμη δημοσίως για το bullying που έκανε στο Twitter.

Σε εκτενή ανάρτηση, το διάσημο μοντέλο και influencer μίλησε για το «συντριπτικό βάρος του να μετανιώνω πράγματα που είπα στο παρελθόν».

Τον Μάιο είχε δημοσιεύσει μια σειρά από μηνύματα στο Twitter, όπου ζητούσε συγγνώμη στην τηλεπερσόνα Κόρτνεϊ Στόντεν, η οποία την είχε κατηγορήσει για διαδικτυακό bullying. Η Στόντεν δέχτηκε την συγγνώμη αλλά είπε ότι θα μπορούσε να είναι απλώς μια προσπάθεια περιορισμού της ζημιάς στη φήμη της Τέιγκεν.

Σε επόμενο ποστ, η Τέιγκεν είπε ότι έχει επικοινωνήσει ιδιωτικά με ανθρώπους που προσέβαλε στο παρελθόν, αν και δεν διευκρίνισε ποιους.

«Απλώς δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα παλιότερα, φρικτά tweets μου», έγραψε η Τέιγκεν, που είναι παντρεμένη με τον τραγουδιστή Τζον Λέτζεντ. «Ήμουν τρολ, τελεία. Και ζητώ συγγνώμη».

«Προσπάθησα μέσω Twitter να τραβήξω την προσοχή και να μοστράρω χοντροκομμένες, έξυπνες και ακίνδυνες ατάκες, όπως πίστευα τότε. Νόμιζα ότι με έκανε κουλ και πιο προσιτή αν κορόιδευα διάσημους», συνέχισε.

«Στην πραγματικότητα, ήμουν ανασφαλής, ανώριμη και σε έναν κόσμο που πίστευα ότι χρειαζόταν να εντυπωσιάζω αγνώστους για να είμαι αποδεκτή», πρόσθεσε.

Όπως εξήγησε δεν ζητάει συμπόνοια, προσθέτοντας ότι «δεν είμαι πλέον ο άνθρωπος που έγραψε αυτά τα φρικτά πράγματα» μετά τον γάμο της, τα παιδιά που έκανε και την ψυχοθεραπεία. «Δεν ζητώ να με συγχωρήσετε, μόνο την υπομονή και την ανοχή σας», σημείωσε.

Η Κρίσι Τέιγκεν έχει 13,5 εκατομμύρια followers στο Twitter και 35 εκατομμύρια στο Instagram. Το 2011, σε ηλικία 25 ετών, είχε στείλε μηνύματα μέσω Twitter στην 16χρονη τότε Στόντεν, παροτρύνοντάς την να αυτοκτονήσει.

Εκείνη την περίοδο, η Στόντεν είχε γίνει διάσημη ως η ανήλικη σύζυγος του ηθοποιού Νταγκ Χάτσισον, που ήταν 50 ετών όταν παντρεύτηκαν.

Ο ηθοποιός Νταγκ Χάτσινσον υπήρξε παντρεμένος με την Κόρτνεϊ Στόντεν.

Ο Νταγκ Χάτσισον, που είχε παίξει με τον Τομ Χανκς στην ταινία «The Green Mile» του 1999, πήρε πέρυσι διαζύγιο από την Στόντεν, η οποία έκανε πρόσφατα come out ως non binary.

«Ο κόσμος έβγαινε και τα έβαζε με ένα παιδί επειδή βρέθηκε σε μια κατάσταση που δεν έπρεπε. Υπάρχουν πολλοί διάσημοι που κάνουν bullying», είπε για την σχέση.

Με πληροφορίες από BBC