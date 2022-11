Η Κίνα «βομβάρδισε» με NSFW αναρτήσεις το Twitter - Για να αποπροσανατολίσει τους χρήστες από τις διαδηλώσεις

Το Twitter πλημμύρισε για ώρες, την περασμένη Κυριακή, με καταιγισμό «περιεχομένου ενηλίκων», κάτι που οι ειδικοί εκτιμούν πως ήταν μια προσπάθεια απόκρυψης των μαζικών, αντικυβερνητικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα.

Η «επίθεση σπαμ» αυτή, λένε οι ειδικοί, αποσκοπούσε στο να εμποδίζει τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να βρίσκουν τα νεότερα για τις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν σε όλη τη χώρα κατά της πολιτικής «μηδενικής Covid».

Υπενθυμίζεται πως σε Πεκίνο, Σαγκάη και πολλές άλλες μεγαλουπόλεις της χώρας, οι πολίτες κατέκλυσαν τους δρόμους σε διαδηλώσεις πρωτοφανούς έντασης και οργής που ανάλογές τους είχε να βιώσει η Κίνα από το φοιτητικό κίνημα της Τιενανμέν, το 1989.

Παρόλα αυτά, οι χρήστες του Twitter που επιχείρησαν να βρουν αναρτήσεις από τις διαδηλώσεις του Σαββατοκύριακου, «βομβαρδίστηκαν» με σπαμ tweets.

«Τα κινεζικά bots πλημμυρίζουν το Twitter με "διαφημίσεις για συνοδούς", πιθανότατα για να δυσχαιράνουν την πρόσβαση των Κινέζων χρηστών στην πληροφόρηση για τις μαζικές διαδηλώσεις» εξηγεί ο Μενγκιού Νονγκ, αναλυτής τεχνολογίας και λογοκρισίας.

Thread: Search for Beijing/Shanghai/other cities in Chinese on Twitter and you'll mostly see ads for escorts/porn/gambling, drowning out legitimate search results.

Data analysis in this thread suggests that there has been a *significant* uptick in these spam tweets. pic.twitter.com/Ao46g2ILzf