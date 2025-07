Η Κέιτ Μίντλετον φιλοξένησε τους Μακρόν με κειμήλια της Νταϊάνα και ένα κόκκινο φόρεμα Givenchy

Η Κέιτ Μίντλετον παρέστη στο δείπνο του Βασιλιά Καρόλου για το ζεύγος Μακρόν φορώντας κειμήλια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αλλά και ένα κόκκινο, μακρύ φόρεμα του Οίκου Givenchy που την έκανε να ξεχωρίζει.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της το βράδυ της Τρίτης, γράφει ο Τύπος, κατά το επίσημο δείπνο που παρέθεσαν ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα στο Κάστρο του Ουίνδσορ, υποδεχόμενοι τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του, Μπριζίτ.

Για την πρώτη της συμμετοχή σε κρατικό δείπνο μετά από σχεδόν δύο χρόνια, η Κέιτ Μίντλετον επέλεξε μια κομψή, σκούρα κόκκινη τουαλέτα από μετάξι, με αιθέρια κάπα, υπογεγραμμένη από τη Σάρα Μπάρτον για τον οίκο Givenchy - την ίδια σχεδιάστρια που είχε επιμεληθεί το νυφικό της.

