Η Κέιτ Μίντλετον δεν θα παραστεί στον φιλανθρωπικό αγώνα πόλο που παίζει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ

Η Κέιτ Μίντλετον, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες, δεν θα παραστεί το απόγευμα της Παρασκευής στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα πόλο με άλογα, στον οποίο θα συμμετάσχει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ.

Την σχετική ανακοίνωση έκανε το παλάτι του Κένσινγκτον λίγο μετά το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Παρασκευής, 12 Ιουλίου. Η διοργάνωση «Royal Charity Polo Cup» πραγματοποιείται επί 13 χρόνια με την συμμετοχή του διαδόχου του βρετανικού θρόνου στην λέσχη του πόλο «Guards Polo Club» στο Ουίνδσορ. Μέχρι σήμερα από τους αγώνες έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 13 εκατ. λίρες και η διοργάνωση της Παρασκευής αναμένεται να συγκεντρώσει, τουλάχιστον, ένα εκατομμύριο λίρες.

Από τις εισπράξεις των αγώνων επωφελούνται συνολικά 11 φιλανθρωπικές οργανώσεις μεταξύ των οποίων και αυτές που στηρίζουν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας. Ανάμεσα στις οργανώσεις είναι και η «Motor Neurone Disease Association» (Οργάνωση για την πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα) από την οποία έφυγε από τη ζωή τον περασμένο μήνα ο 41χρονος Βρετανός παίκτης του ράγκμπι Ρομπ Μπάροου.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε αποτίσει φόρο τιμής στον Μπάροου με μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου ανέφερε πως ο διεθνής παίκτης του ράγκμπι «μας δίδαξε σε έναν κόσμο γεμάτο αντιξοότητες πως πρέπει να τολμάμε να ονειρευτούμε». Ο Μπάροου από το 2019, που διαγνώστηκε με τη νόσο του του κινητικού νευρώνα, συγκέντρωνε κεφάλαια για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ασθένεια.

Η Κέιτ Μίντλετον συνήθιζε να δίνει το παρών στον ετήσιο φιλανθρωπικό αγώνα πόλο και να ενθαρρύνει τον πρίγκιπα Ουίλιαμ. Το περασμένο έτος η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε παρακολουθήσει τον αγώνα και στο τέλος απένειμε το βραβείο μαζί με ένα φιλί στον διάδοχο του βρετανικού θρόνου.

Τον περασμένο Μάρτιο η μέλλουσα βασίλισσα αποκάλυψε με ένα συγκινητικό βίντεο πως διαγνώστηκε με καρκίνο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες. Από τα Χριστούγεννα του 2023 η Κέιτ Μίντλετον δεν είχε πραγματοποιήσει καμία επίσημη εμφάνιση. Η πρώτη δημόσια εμφάνιση της πριγκίπισσας, μετά την διάγνωση με καρκίνο, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 15 Ιουνίου, στην ετήσια στρατιωτική παρέλαση Trooping The Colour για τα γενέθλια του μονάρχη. Έκτοτε, η πριγκίπισσα της Ουαλίας δεν έχει εμφανιστεί στις επίσημες εκδηλώσεις που παραδοσιακά συμμετέχει η βασιλική οικογένεια, όπως είναι τα garden party στο Μπάκιγχαμ και οι ιπποδρομίες του Άσκοτ τον Ιούνιο.

Άγνωστο παραμένει αν η Κέιτ Μίντλετον θα δώσει το παρών στους τελικούς του Γουίμπλεντον αυτό το Σαββατοκύριακο. Η σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ από το 2019 συμμετείχε στην απονομή των βραβείων της διοργάνωσης ως επικεφαλής του οργανισμού «The All England Lawn Tennis & Croquet Club».

